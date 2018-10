Praha - Velkolepou exhibicí za účasti Srba Novaka Djokoviče a překvapení večera Andreho Agassiho se tenista Radek Štěpánek rozloučil s kariérou. Se současnými i bývalými hráči Štěpánek bavil vyprodanou pražskou O2 arenu a prostřednictvím předtočených zdravic se dočkal i gratulací od dalších slavných tenisových osobností Ivana Lendla, Rogera Federera a Rafaela Nadala.

"Děkuji všem za celou dobu, co jste mě podporovali. Že jste přišli, vnímám s veškerou pokorou," řekl dojatý Štěpánek na závěr večera. Během něj poděkoval mnoha lidem za pomoc, třeba kouči Petru Kordovi nebo profesoru Pavlu Kolářovi. Z hlediště se předtím ozývalo skandování jeho přezdívky "Štěpec!"a chvilku měl v náručí dceru Stellu, kterou na kurt přinesla jeho žena a bývalá tenistka Nicole Vaidišová.

Hlediště zahučelo překvapením a nadšením už při představování hostů, když se jako druhý v pořadí objevil osminásobný grandslamový vítěz Agassi. Spolu s ním přišli dvojnásobný mistr světa v závodech formule 1 Mika Häkkinen z Finska, Djokovič, Němec Tommy Haas, elitní deblista Leander Paes z Indie a české sportovní legendy - fotbalový brankář Petr Čech, hokejista Jaromír Jágr a fotbalista Pavel Nedvěd. Později na stranu Štěpánka do křesla u kurtu usedl i další hokejista Martin Havlát.

Video: Štěpánkovo loučení s tenisovou kariérou

19.10.2018, 03:05, autor: Hynek Beran, zdroj: ČTK

Jako poslední dorazil "oslavenec" Štěpánek a v prvním utkání roztleskali publikum ve čtyřhře v páru s Paesem proti Djokovičovi s Haasem. Zápas na jeden set nabídl parádičky při výměnách na síti. Djokovič na jednu výměnu předal raketu Agassimu, což obecenstvo kvitovalo velkým aplausem a skandováním "Andre! Andre!".

V koncovce setu se Štěpánek "rozzlobil" na hlavního rozhodčího Jana Smíška. Slovy "nemáme tady nějakého normálního rozhodčího? Do šatny!" vyhnal Štěpánek sudího z umpiru a náhradníkem se na chvilku stal momentálně zraněný Tomáš Berdych. "Bude to s Vámi těžké," prohodil do mikrofonu anglicky sudí Berdych, který se se Štěpánkem zasloužil o triumfy v Davisově poháru v letech 2012 a 2013.

Současný druhý hráč světa Djokovič mezi diváky vyvolal Slováka Mariána Vajdu, svého současného kouče, a naoko si nechával radit, jak smečovat. Ale nepomohlo mu to, vítězové Australian Open 2012 a US Open 2013 Štěpánek s Paesem získali čtyřhru v tie-breaku, v kterém Djokoviče s Haasem zdolali poměrem 10:8.

Nedvěd a spol. plnili role koučů a raketu do ruky vzít neplánovali. "Každý má svůj obor a oni ukázali, jací jsou mistři, tak jsme se jim do toho nepletli," vysvětlil Nedvěd, držitel Zlatého míče z roku 2003, v rozhovoru v České televizi. "Jsem v rizikovém stavu, že kdybych nastoupil, tak bych se tam rozpadl," doplnil Jágr.

"Bylo inspirující, s jakým zaujetím a vášní hrál Štěpánek tenis a jak tvrdě pracoval. Dokázal vždy najít cestu, jak soupeře porazit," řekl Agassi.

V poslední dvouhře kariéry se Štěpánek střetl s letošním vítězem Wimbledonu i US Open Djokovičem. Nejdříve od modelky Terezy Maxové převzal skleněnou korunu se lvem a pak si poradil s aktuálním vítězem osmnácti zápasů v řadě Djokovičem 7:6. Srb měl dva mečboly v tie-breaku, ale džentlmensky umožnil soupeři obrat. "Tenhle muž tady si zaslouží tuhle poctu, protože je skvělý člověk," řekl Djokovič.

Právě srbský tenista připravil na přestávky mezi gamy dvouhry překvapení, protože zařídil zdravice, v kterých Štěpánkovi pogratulovalo ke kariéře několik hráčů. Mimo jiné slavný Němec Boris Becker či Srb Janko Tipsarevič, s kterým měl Štěpánek kontroverzi při Davis Cupu v Praze 2012. "Tenhle ošklivý obličej jsi nečekal," smál se Srb ve videu z auta.

Z kostky nad kurtem promluvili i Alexandr Zverev, Juan Martín del Potro či Andy Murray. "Večer si užij a od zítřka tě vítám v tenisovém důchodu," vzkázal Lendl. Hold mu vzdal Nadal a na závěr jako perlička i Federer. "Gratuluji ke skvělé kariéře a přeji vše nejlepší. Brzy kdekoli na viděnou. Čau, Radku," řekl dvacetinásobný grandslamový šampion, zatímco Štěpánek dojetím ztěžka oddechoval.

Hlas se někdejší osmičce světa zadrhl, když děkoval rodičům Vlastimilovi a Haně. To vše sledovali z hlediště i trojnásobný grandslamový vítěz Jan Kodeš, zpěváci Karel Gott či Michal David a nechyběli tradiční daviscupoví fanoušci s muzikou.

Dvojnásobný vítěz Davisova poháru Štěpánek ohlásil konec kariéry již loni v listopadu. Sám se své rozlučky s kariérou manažersky ujal, a aby mohl přijet letošní vítěz Wimbledonu i US Open Djokovič, koná se akce až nyní.