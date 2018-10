Praha - Velkolepou exhibicí za účasti Srba Novaka Djokoviče a překvapení večera Andreho Agassiho z USA se tenista Radek Štěpánek loučí s kariérou. Se současnými i bývalými hráči baví vyprodanou pražskou O2 arenu.

Hlediště zahučelo překvapením a nadšením už při představování hostů, když se jako druhý v pořadí objevil osminásobný grandslamový vítěz Agassi. Spolu s ním přišli dvojnásobný mistr světa v závodech formule 1 Mika Häkkinen z Finska, Djokovič, Němec Tommy Haas, elitní deblista Leander Paes z Indie a české sportovní legendy - fotbalový brankář Petr Čech, hokejista Jaromír Jágr a fotbalista Pavel Nedvěd. Později na stranu Štěpánka do křesla u kurtu usedl i další hokejista Martin Havlát.

Jako poslední dorazil "oslavenec" Štěpánek a v prvním utkání roztleskali publikum ve čtyřhře v páru s Paesem proti Djokovičovi s Haasem. Zápas na jeden set nabídl parádičky při výměnách na síti. Djokovič na jednu výměnu předal raketu Agassimu, což obecenstvo kvitovalo velkým aplausem a skandováním "Andre! Andre!".

V koncovce setu se Štěpánek "rozzlobil" na hlavního rozhodčího Jana Smíška. Slovy "nemáme tady nějakého normálního rozhodčího? Do šatny!" vyhnal Štěpánek sudího z umpiru a náhradníkem se na chvilku stal momentálně zraněný Tomáš Berdych. "Bude to s Vámi těžké," prohodil do mikrofonu anglicky sudí Berdych, který se se Štěpánkem zasloužil o triumfy v Davisově poháru v letech 2012 a 2013.

Současný druhý hráč světa Djokovič mezi diváky vyvolal Slováka Mariána Vajdu, svého současného kouče, a naoko si nechával radit, jak smečovat. Ale nepomohlo mu to, vítězové Australian Open 2012 a US Open 2013 Štěpánek s Paesem získali čtyřhru v tie-breaku, v kterém Djokoviče s Haasem zdolali poměrem 10:8.

V hledišti seděli mimo jiné Štěpánkovi rodiče Vlastimil a Hana, trojnásobný grandslamový vítěz Jan Kodeš, ale i zpěváci Karel Gott či Michal David a nechyběli fanoušci doprovázející daviscupový tým po zápasech s muzikou.

Dvojnásobný vítěz Davisova poháru Štěpánek ohlásil konec kariéry již loni v listopadu. Sám se své rozlučky s kariérou manažersky ujal, a aby mohl přijet letošní vítěz Wimbledonu i US Open Djokovič, koná se akce až nyní.