Štěpán Kopřiva ve své knize popisuje možné následky výpadku proudu v metru

Praha - Autor fantastických i kriminálních thrillerů Štěpán Kopřiva ve své nové knize 101 minut popisuje možné následky výpadku proudu v pražském metru. Kopřiva popis činnosti členů integrovaného záchranného systému spojil se zákulisními informacemi z prostředí metra, které každý den převáží stovky tisíc lidí. Realistický příběh ze světa veřejné dopravy však nemá vyvolat ve čtenářích strach z cestování pod zemí. Kopřiva to řekl v rozhovoru s ČTK.

"Ta kniha, i když se tam pochopitelně dějí katastrofické věci, je spíše o tom, že by se lidé měli uklidnit, protože všechny ty průšvihy, které se tam stanou, vyústí v poznání, že to záchranné složky nakonec zvládnou. Takže je to pozitivní," uvedl Kopřiva.

Autor se díky důkladné přípravě dobře seznámil s pražským metrem s provozní délkou sítě 65,1 kilometru a celkovým počtem 61 stanic na třech linkách. Drží se přesných reálií a používá autentický slovník záchranářů. "Když člověk píše thriller takového typu se zákulisními informacemi, tak si to musí pořádně nastudovat, jinak by nemělo smysl psát. Knihu 101 minut jsem psal po částech, které jsem pak překládal odborníkům ke konzultaci a oni mi radili, co vyhodit, doplnit a podobně. Tak se příběh postupně vyvíjel, podle toho, jak mohl být děj pravděpodobný," sdělil.

Před příběhem z pražského metra Kopřiva napsal kriminálky Adarhargský jed nebo Zabíjení, kde mísil policejní žánr s takzvanou drsnou školou. "Metro je zatím mé nejvíce realistické téma. Člověk jím jezdí a říká si, co by se stalo, kdyby metro zastavilo a dlouho se nerozjelo. Metro je atraktivní neprozkoumané prostředí, používáme ho v Praze denně a vlastně o něm moc nevíme," uvedl Kopřiva, který za místo havárie zvolil úsek vedoucí pod Vltavou. "Tam mi to přišlo jako tlak navíc kvůli neustálým průsakům a představě, že přestanou pracovat čerpadla. Tady mi to přišlo dramaticky nejvhodnější," podotkl.

Filmový fanoušek a publicista Kopřiva by se nebránil zfilmování některých svých děl. "Ty z žánru fantasy literatury si jako film představit nedovedu, ale třeba detektivky jakou je například Rychlopalba ano. Práva na první detektivku už jsem prodal. I když jsem se vzdal práva napsat scénář, beru to jako interpretaci svého díla, se kterou nemusím mít nic společného. Je tedy možné, že z knihy vznikne film, ale to jsou věci mimo moji kontrolu," sdělil Kopřiva.

Jedenapadesátiletý Kopřiva absolvoval Střední školu polygrafickou v Praze. Spoluzaložil komiksový časopis a vydavatelství Crew. Podílel se také na scénáři k několika krátkým komiksům a zejména ke komiksovému albu kreslíře Jiřího Gruse Nitro těžkne glycerínem, které bylo vydáno i v zahraničí. Zúčastnil se i projektu Batman: Svět, kdy s kreslířem Michalem Suchánkem svůj batmanovský příběh zasadili do Prahy roku 1984, kdy vrcholila studená válka. Dále napsal filmové scénáře pro Byl jsem mladistvým intelektuálem a Choking Hazard. Spolupracoval také na televizním seriálu Místo nahoře.