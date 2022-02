Štencel zajistil výhru Českých Budějovic v Olomouci 4:3 v prodloužení

Olomouc - Hokejisté Českých Budějovic vyhráli ve 49. kole extraligy v Olomouci 4:3 v prodloužení a připsali si čtvrté vítězství za sebou. V čase 64:48 rozhodl obránce Jan Štencel. Hanáci zaznamenali už sedmou porážku z posledních osmi duelů.

Českobudějovičtí se hned v úvodu dostali do vedení zásluhou využité přesilové hry. Puk do sítě po střele Šenkeříka dorazil Pech. Domácí ale vzápětí odpověděli stejnou mincí, když se v početní výhodě střela Káni odrazila od horní tyčky na hůl Navrátila, který poslal puk do odkryté branky. Střelec vyrovnávacího gólu mohl o malou chvíli později přidat druhou branku, jenže nedokázal přehodit puk přes Strmeňův beton.

Dobrým zákrokem se v polovině první třetiny prezentoval Lukáš, když vychytal Pechovo zakončení mezi betony v samostatném úniku. Olomouc znovu zahrozila v přesilové hře a opět u toho byl aktivní Navrátil, proti kterému se tentokrát včas přesunul Strmeň. Nebezpečné byly také dvě střely hostujícího Hanzla v přesilové hře. Také třetí branka padla v početní převaze a dotřetice z dorážky. Tentokrát dokázal dostat puk přes ležícího brankáře a blokujícího obránce zblízka Knotek.

Ke svému dalšímu zakončení se pak při přečíslení dvou proti jednomu dostal olomoucký Navrátil, Strmeň však znovu zasáhl. O chvíli později přihrál hostující brankář přímo na Kolouchovu hůl, svoji chybu ale napravil a puk mířící do odkryté branky vyrazil vyrážečkou mimo tři tyče.

Efektní zakončení předvedl ve 33. minutě Olesz, který trefil odražený puk ze vzduchu baseballovým úderem a překonal bezmocného hostujícího brankáře. Hosté měli velkou šanci tři minuty před koncem druhé třetiny, ale Lukáš předvedl proti Voženílkovi výborný zákrok. O malou chvíli později hosté přesto udeřili, když se prudkou střelou prosadil obránce Bučko.

Na začátku třetí třetiny navíc Motor srovnal díky Beránkově přesné střele z prostoru mezi kruhy. Hra se vyrovnala a snahou obou týmů bylo zejména neinkasovat. Tomu odpovídal také nízký počet šancí na obou stranách a výsledkem byl po základní hrací době remízový stav 3:3.

V prodloužení pak dobře vystřelil Dujsík, ale Strmeň puk vyrazil hokejkou. V dobré šanci na druhé straně hřiště naopak těsně minul hostující Vondrka. Jelikož se pak neujala střela Nahodila ani slibné zakončení Olesze, udeřili hosté. Jen 12 sekund před koncem prodloužení se uvolnil Pech a nahrál před branku Štencelovi, pro kterého už nebyl problém poslat puk za Lukášova záda.

HC Olomouc - Motor České Budějovice 3:4 v prodl. (1:1, 2:1, 0:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 6. Navrátil (J. Káňa II, Ondrušek), 22. J. Knotek (J. Doktor, Nahodil), 33. Olesz - 3. Pech (Šenkeřík), 38. Bučko (Koláček), 45. M. Beránek (M. Hanzl, Karabáček), 65. Štencel (Pech). Rozhodčí: Jeřábek, Mrkva - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 4:4. Využití: 2:1. Diváci: 1000 (omezený počet).

Sestavy:

Olomouc: Lukáš - Rašner, Ondrušek, Dujsík, Švrček, Škůrek, Řezníček - Klimek, Nahodil, J. Káňa II - J. Doktor, J. Knotek, Kusko - Navrátil, Kolouch, Olesz - Kunc, Lichanec, V. Burian. Trenéři: Moták a J. Tomajko.

České Budějovice: Strmeň - Vráblík, Štencel, Piskáček, Štich, Bindulis, Šenkeřík, Bučko - Vondrka, Koláček, Chlubna - Gulaš, Pech, Holec - J. Ondráček, J. Novotný, D. Voženílek - Karabáček, M. Hanzl, M. Beránek. Trenér: Modrý.