Štěňata psů dingo už běhají v zooparku ve Vyškově po výběhu

Ošetřovatelé vypustili do venkovního výběhu zooparku ve Vyškově štěňata psa dingo. Snímek je ze 14. února 2022.

Ošetřovatelé vypustili do venkovního výběhu zooparku ve Vyškově štěňata psa dingo. Snímek je ze 14. února 2022. ČTK/Šálek Václav

Vyškov - Čtveřici štěňat psů dingo mohou návštěvníci vyškovského zooparku v těchto dnech poprvé vidět běhat v expozici, kam je ošetřovatelé vypustili. Výběh psů je nově rozdělený, aby na štěňata některý ze starších samců nezaútočil. Mláďata jsou rozjívená, vzájemně se provokují, řekla dnes ČTK ředitelka zařízení Dagmar Nepeřená.

Fotogalerie

Štěňata přišla na svět loni na podzim, dosud byla v zázemí. Původně jich bylo pět, přežila čtyři, z toho tři samci a jedna samička. "Štěňata byla nejdříve v zázemí s matkou, abychom věděli, že to zvládne. Následně na ně byla dost zima, do ní jsme je nechtěli vypouštět. A také jsme raději udělali opatření, že jsme je ve výběhu odclonili od samců, což si vyžádalo nějaké úpravy. Hotovo bylo až nyní," uvedla ředitelka.

Psy dinga chová zoopark nově, do zařízení pět zvířat dorazilo předloni na podzim, šlo o dva samce z Francie a skupinu z Polska - samici a další dva samce. K vidění byli poprvé ale až loni v létě, kdy zoopark otevřel jejich novou expozici. Psy dingo v zařízení chovali zhruba i před 20 lety, z dnešního pohledu ale byly klece malé. Nyní mají psi k dispozici rozlehlý prostor včetně zázemí pod expozicí Austrálie. Návštěvníci se do výběhu mohou dívat přes prosklené plochy nebo si vyjít na menší terasu, kde mohou výběh vidět z nadhledu.

"Jsou to taková rozjívená mláďata, teď už se vzájemně provokují, okusují, hry jsou odvážnější. Matka ale respekt má, samice je to dobrá. Je ale vidět, že už je z toho taková unavená, už ji zmáhají. Mláďata jsou hodně kontaktní, chodila k nim ošetřovatelka, nemají bariéru vůči lidem, jsou to takové mazlivky," uvedla ředitelka.

Zoopark si mláďata ale nejspíš nenechá, jedná o tom, že by celá skupina přešla do jiné zoo, aktuálně s Košicemi. V zooparku by tak opět zůstalo pět původních psů. "Pokud bychom se rozhodli mít další mláďata, tak uvidíme, jak s tím začleňováním. Případně se budeme rozhodovat, jestli od nás naopak nepůjdou pryč ti dospělí samci a nenecháme si jen chovný pár," uvedla ředitelka.

Zoopark se specializuje na původní druhy domácích a hospodářských zvířat, návštěvníci v něm však najdou i ta, která patří k ohroženým druhům. Domovem je pro asi 750 zvířat. Na malé ploše byl otevřen ještě jako Koutek živé přírody v srpnu 1965. V roce 2006 se propojil s dinoparkem, který prezentuje asi 50 částečně pohyblivých soch prehistorických ještěrů. Obě zařízení loni navštívilo zhruba 202.000 lidí, meziročně o 42.000 více.