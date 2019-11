STEM: Volby by vyhrálo ANO před Piráty, levice zastavila propad

Praha - Sněmovní volby by v říjnu vyhrálo hnutí ANO s 33,1 procenta hlasů před Piráty a ODS. Komunisté a sociální demokracie zastavili propad. Mezi čtyřmi a pěti procenty by dostala TOP 09, STAN a Trikolóra. Vyplývá to z volebního modelu agentury STEM. Pro vstup do Sněmovny potřebují strany získat pět procent, statistická chyba průzkumu je plus minus dva procentní body u menších stran a plus minus tři procentní body u větších.

"ANO dominuje politické scéně a jeho postavení je stabilní," uvedli autoři průzkumu. Říjnový výsledek hnutí premiéra Andreje Babiše je mírně lepší než 32,5 procenta v předchozím průzkumu STEM z června. Pokud by volby dopadly podobně jako říjnový průzkum, mohlo by si ANO podle STEM pro dvoustrannou koalici vybírat z pěti stran.

Piráti si proti červnu pohoršili z 15,6 procenta na říjnových 12,2 procenta, možný zisk občanských demokratů se snížil na 10,5 procenta z 13,1 procenta v červnu. Podle STEM je podpora Pirátů kolísavá, ODS ve srovnání s červnem hypoteticky ztratila ve Sněmovně pět míst a je otázkou, zda to souvisí s nástupem Trikolóry, kterou vede bývalý poslanec ODS Václav Klaus mladší.

"Levice naopak mírně posílila a zastavila tak svůj propad," podotkli autoři průzkumu. Komunisté na čtvrtém místě si proti červnu polepšili ze 7,8 na 8,4 procenta. Sociální demokraté by v říjnu získali 6,5 procenta, tedy o desetinu procentního bodu víc než v červnu.

SPD mírně ztratila na 7,5 procenta ze 7,9 procenta v červnu. Lidovci by dostali 5,6 procenta, v červnovém volebním modelu STEM to bylo o desetinu procentního bodu méně. Lehce nahoru šla také podpora TOP 09 z červnových 3,7 procenta na 4,4 procenta v říjnu a stejně i STAN z červnových 3,8 procenta na aktuálních 4,3 procenta. Trikolóra by v říjnu dostala 4,2 procenta. Zisk dalších stran by nepřesáhl dvě procenta.

Říjnový volební model odráží nerozhodnost a váhání voličů, je postaven na předpokladu spíše nižší volební účasti kolem 57 procent, uvedl STEM. Průzkum zjistil, že k volbám by v říjnu šlo 60 procent dotázaných, zúčastnit se nechce 23 procent a rozhodnuto není 17 procent. "Volební motivace se oproti červnu o něco zlepšila," doplnili autoři průzkumu, ve kterém mezi 11. a 25. říjnem odpovídalo 1002 lidí.