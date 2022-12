STEM: Volby by v prosinci vyhrálo ANO, za ním s odstupem ODS a SPD

Praha - Opoziční hnutí ANO by podle modelu STEM pro televizi CNN Prima News v prosinci vyhrálo sněmovní volby se ziskem 30,8 procenta. Druhá ODS by měla 13,9 procenta, třetí je SPD s 12,4 procenta hlasů. Volební model dnes televizní stanice zveřejnila v pořadu Partie Terezie Tománkové. Pod pětiprocentní hranicí potřebnou pro vstup do Sněmovny byly vládní KDU-ČSL a TOP 09 a dále ČSSD a KSČM. Do dolní komory Parlamentu by se dostalo pět subjektů.

V zářijovém modelu STEM mělo hnutí prezidentského kandidáta a bývalého premiéra Andreje Babiše 30 procent hlasů, druhé tehdy bylo hnutí SPD Tomia Okamury s 14,3 procenta, ODS byla těsně třetí s 14,2 procenta.

Podle místopředsedy Sněmovny a prvního místopředsedy ANO Karla Havlíčka lidé oceňují, že hnutí je opozicí, která jen nekritizuje, ale navrhuje řešení. "Funguje nám stínová vláda, neustále komentujeme vše, chodíme do médií. Jsme aktivní opozicí a nebojíme se lidí, jezdíme do regionů," poznamenal v Partii.

Pro občanské demokraty je výsledek motivací pracovat, řekl v pořadu místopředseda Sněmovny Jan Skopeček (ODS). "Věřím, že ta čísla půjdou nahoru tak, jak se budou projevovat opatření vlády,“ uvedl. Vláda podle něj zatím kvůli válce na Ukrajině a rostoucím cenám energií neměla šanci prosazovat to, co chtěla, protože priority se zcela přeskládaly.

Za ANO, ODS a SPD byli v aktuálním průzkumu čtvrtí Piráti se ziskem 9,4 procenta a hnutí STAN se 6,4 procenta. Piráti zůstali na svém zisku ze zářijového modelu STEM, Starostové a nezávislí si polepšili z pěti procent.

TOP 09 si pohoršila na 4,6 procenta, na rozdíl od září, kdy ještě byla na hranici pro vstup do Sněmovny. Lidovci získali 4,9 procenta hlasů. Komunisté 4,2 procenta a sociální demokraté čtyři procenta. KSČM a ČSSD jsou nyní mimo Sněmovnu.

Výzkumu STEM se zúčastnilo 2005 obyvatel starších18 let. Dotazování se uskutečnilo mezi 29. listopadem a 5. prosincem.

V říjnových volbách do Sněmovny loni zvítězila do té doby opoziční koalice Spolu tvořená ODS, KDU-ČSL a TOP 09, pro kterou hlasovalo 27,8 procenta voličů. Dosud vládní hnutí ANO dostalo 27,1 procenta hlasů a vzhledem k volebnímu systému o jeden mandát víc než Spolu. Předvolební modely přitom vítězství Spolu nepředpokládaly, agentury favorizovaly ANO. Třetí skončila koalice Pirátů a STAN, dostala 15,6 procenta hlasů. SPD volilo 9,6 procenta voličů. Ostatní kandidující strany mandáty nezískaly. Vládu vytvořili občanští demokraté, lidovci, TOP 09, Piráti a STAN. Pětice stran se ve dvousetčlenné Sněmovně opírá o většinu 108 hlasů.