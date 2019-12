STEM: Volby by s náskokem vyhrálo ANO, levice mírně ztratila

Praha - Volby by i v listopadu vyhrálo hnutí ANO se značným náskokem před Piráty a ODS. V porovnání s říjnem mírně oslabily levicové KSČM a ČSSD, ale i hnutí Trikolóra. Hranici pro vstup do dolní komory by překročilo podle volebního modelu agentury STEM osm uskupení. Výsledky dnes obdržela ČTK. Vzrostla podpora hnutí STAN, které by se dostalo do Sněmovny.

Hnutí ANO by v listopadu získalo 34,9 procenta hlasů, meziměsíčně o 1,8 procentního bodu více. Piráti si o něco pohoršili na 10,9 procenta. Navzdory tomu by dosáhli o 0,3 procentního bodu lepšího výsledku než třetí ODS.

Hnutí SPD by dostalo 9,1 procenta hlasů, v porovnání s říjnem o 1,6 procentního bodu víc. Růst zisku z 4,3 procenta na listopadových 7,2 procenta zaznamenalo hnutí STAN.

Komunisté by získali 7,1 procenta hlasů, v říjnu na tom byli o 1,3 procentního bodu lépe. ČSSD by dalo hlas 6,4 procenta voličů. Lidovci by se udrželi ve Sněmovně se ziskem 5,5 procenta.

O 0,7 procentního bodu na 3,7 procenta klesla v listopadu TOP 09. Trikolóra poslance Václava Klause se propadla z říjnových 4,2 procenta hlasů na 1,9 procenta.

Statistická chyba průzkumu je plus minus dva procentní body u menších stran a plus minus tři procentní body u větších. Průzkum se uskutečnil mezi 14. a 26. listopadem mezi 1111 lidmi.