Ilustrační foto - Na dva řidiče kamionů s migranty, které zadržela 16. února 2018 policie na Plzeňsku, a jejich spolujezdce navrhli policisté vazbu. Budou o ní 19. února 2018 rozhodovat soudy v Plzni a Tachově. Samotní migranti (na snímku) byli 18. února 2018 z Plzně přemístěni do zařízení pro uprchlíky v Bělé - Jezové. ČTK/Chaloupka Miroslav

Praha - Zhruba dvě třetiny veřejnosti mají strach z uprchlíků, kteří by se v Česku usadili. Ještě více se Češi obávají toho, že by se s jejich příchodem rozšířil v zemi islám. Bojí se toho 86 procent občanů. V porovnání s rokem 2015, kdy v Evropě vrcholila migrační krize, se tak jejich názory nezměnily. Vyplynulo to z říjnového průzkumu agentury STEM, která jeho výsledky dnes poskytla ČTK.

I přes přetrvávající strach z uprchlíků lidé přesto hodnotí jejich situaci v Evropě pozitivněji než před dvěma lety. Podle 31 procent dotázaných se tato situace za poslední 12 měsíců zlepšila, v roce 2016 bylo téhož názoru 15 procent lidí. Přibylo i lidí, kteří považují českou politiku vůči uprchlíkům za správnou, od roku 2015 se jejich počet zvýšil o 15 procentních bodů na 67 procent. Pro veřejnost je tato politika i srozumitelnější, před třemi lety ji jako srozumitelnou vnímalo 42 procent lidí, před dvěma lety 30 procent a letos 52 procent lidí.

"Ukazuje se, že podíl lidí, kteří vládě v řešení uprchlické krize rozumí a její postup pokládají za správný, převažuje nad lidmi s názorem opačným. Situace je odlišná od podzimu 2015, kdy spíše dominovali ti, kteří vládnímu postupu nerozuměli a neschvalovali ho," uvedli autoři průzkumu.

Osobní odtažitý postoj k uprchlíkům mezi lidmi ale přetrvává. Pomoci uprchlíkům je ochotno 23 procent lidí, tedy zhruba stejně jako v roce 2016 nebo 2015.

STEM provedl průzkum v době od 9. do 24. října mezi tisícovkou lidí starších 18 let.