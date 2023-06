STEM: Spokojenost s demokracií je v ČR stejná jako před 30 lety

Praha - Se stavem demokracie v Česku je nyní spokojeno 43 procent lidí, stejně jako v prvním roce samostatného českého státu. Nespokojeno je 57 procent obyvatel. Změnily se ale politické cíle, které lidi považují za nejdůležitější. Zatímco v roce 1993 upřednostňovali udržení pořádku a klidu, nyní nejčastěji uváděli boj proti růstu cen. A to i přesto, že inflace byla na počátku 90. let vyšší než nyní. Dlouhodobě charakterizuje veřejné mínění v Česku skeptický pohled na politiku obecně, zvláště pak na činnost politických stran. Vyplývá to z průzkumů agentury STEM, která se od roku 1993 ptá na názory veřejnosti. Srovnání agentura dnes poskytla ČTK.

Názory lidí na vývoj politické situace v Česku se v uplynulých 30 letech velmi měnily. Na počátku 90. let měli velká očekávání a spokojeno bylo přes 40 procent dotázaných. Velký pokles nastal v době krize v roce 1997 a v souvislosti s opoziční smlouvou. Na konci roku 1999 bylo s politickou situací spokojeno sedm procent respondentů, nyní je to 19 procent.

Proměnlivým vývojem prošla i spokojenost s fungováním demokracie. Nejvyšší, asi 60 procent, byla v roce 1996. Nad polovinu už od té doby nevystoupala. Nejnižších hodnot, asi 26 procent, naopak dosahovala v letech 2011 a 2013. Nyní činí 43 procent stejně jako před 30 lety.

"Obdobný vývoj za třicet let vykazují i odpovědi na otázku, zda lidé chtějí pevnější vedení v naší zemi. Tato otázka nepřímo směřuje k autoritářským tendencím ve vědomí lidí. Volání po silném vedení výrazně klesá v první polovině let devadesátých, narůstá po finanční krizi let 2008–2009 a v současnosti se opět pomalu snižuje," uvedl STEM. V současnosti by si vládu pevné ruky přála necelá polovina lidí, v roce 1993 to bylo 54 procent dotázaných.

Nejvíce lidí za celé třicetileté sledování ale nyní pociťuje obavy, strach a nejistotu. Je jich 35 procent. Nejméně obavy lidé vyjadřovali před začátkem epidemie koronaviru v roce 2020.

"Společenská, tedy i politická a ekonomická situace se do vědomí lidí nepřenáší jednoznačně, jakýmsi prostým odrazem. Sledujeme-li celkovou spokojenost s vlastním životem, zaznamenáváme stabilní situaci. Celková spokojenost s vlastním životem přes všechny krize dokonce narůstá," uvedla agentura. Se svým životem je nyní velmi nebo docela spokojeno 79 procent lidí, před třiceti lety to bylo 71 procent.