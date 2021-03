STEM: Fámám o covidu věří 40 pct internetové populace v ČR

Praha - Dvě pětiny lidí v Česku, kteří používají internet, považují řadu nepravdivých informací a konspirací o novém typu koronaviru za důvěryhodné. Nejvíce z nich, polovina, věří tomu, že virus byl uměle vyroben v laboratoři. Kolem 40 procent si myslí, že epidemie je pro vládu zástěrkou ke kontrole občanů, a desetina věří i takové dezinformaci, že očkování proti nemoci covid-19 má vést ke kontrole populace pomocí mikročipů. Vyplynulo to z průzkumu agentury STEM, která jej provedla na přelomu ledna a února mezi 1400 lidí. ČTK má jeho výsledky k dispozici.

Důvěru v informace od vlády ztratilo od počátku epidemie koronaviru podle STEM 38 procent dotázaných. Přibližně pětina uvedla, že přestala věřit zpravodajství veřejnoprávních médiích. Představitelům vlády jako zdroji informací o epidemii a vážnosti nemoci covid-19 tak nyní důvěřuje 29 procent občanů, České televizi a Českému rozhlasu v tomto ohledu věří 55 procent. Největší důvěru, od více než 70 procent lidí, si uchovaly informace od imunologů, praktických lékařů a lékařů a sester z nemocnic, kde se léčí covidoví pacienti.

Nedůvěra v oficiální informace a dezinformovanost se podle STEM přitom promítá do toho, jak lidé dodržují podle svých slov základní protiepidemická opatření.

"Dezinformovanost společnosti a podezíravost ohledně epidemie je relativně velká. Zatím to nevede k tomu, že lidé bojkotují masivně opatření, aspoň podle deklarace, ale je to varovné, protože s postupem času to může nastat. Motivace k dodržování základních opatření u této skupiny je nízká a nevychází z porozumění situaci a jasného přesvědčení, ale spíše ze zvyku či společenské normy," uvedl spoluautor výzkumu Nikola Hořejš.

Důsledně nyní dodržuje protiepidemická opatření podle svého vyjádření 39 procent internetové populace. Dvě pětiny uvedly, že hodně, ale ne vždy úplně, a 14 procent "když jim to nečiní obtíže". Tři procenta je nedodržují z principu.