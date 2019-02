Praha - Hnutí ANO by přes pokles obliby vyhrálo podle volebního modelu agentury STEM lednové volby do Sněmovny s náskokem před Piráty, kteří dosáhli svého dosud nejlepšího výsledku. Třetí ODS si v porovnání s listopadovým šetřením pohoršila na rozdíl od KSČM, ČSSD, SPD a KDU-ČSL. Poslanecká místa by těsně neobhájily TOP 09 a STAN. Výsledky průzkumu dnes STEM poskytl ČTK.

ANO by v lednu získalo podle modelu 31,9 procenta hlasů, v listopadu mělo 35,7 procenta. Piráti by dosáhli 15,7 procenta po 13,1 procenta o dva měsíce dřív. "Zdá se, že listopadová nižší ochota účastnit se voleb v případě sympatizantů hlavních konkurentů ANO pominula. Za této situace by v přepočtu hnutí ANO ztratilo 13 mandátů a naopak o deset mandátů více by získali Piráti," uvedli autoři průzkumu. ODS spadla z listopadových 12,4 procenta na lednových 11 procent.

Komunisté by získali 8,5 procenta, proti poslednímu průzkumu STEM si polepšili zhruba o jeden procentní bod. Sociální demokraté by dostali 8,3 procenta oproti listopadovým 6,6 procenta a je to stejně jako u Pirátů jejich nejlepší výsledek od předloňských sněmovních voleb.

Hnutí SPD si polepšilo z 6,9 procenta na 7,7 procenta a lidovci z 5,1 procenta na šest procent. Zisk Starostů a TOP 09, kteří by se podle průzkumu STEM přes pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do Sněmovny nedostali ani v listopadu, by se v lednu mírně snížil. Pro STAN udává průzkum pokles z listopadových 4,6 procenta na lednová čtyři procenta, pro TOP 09 snížení ze 4,9 na 3,6 procenta.

Vládní ANO by sněmovní volby v lednu vyhrálo také podle průzkumů dalších agentur, hnutí by podle nich získalo mezi 30 a 32 procenty. Druhé místo průzkumy přisuzují většinou Pirátům, třetí ODS. Podle všech průzkumů by se do Sněmovny s různým ziskem dostali vládní sociální demokraté a také komunisté, kteří vládu tolerují. SPD a lidovci v jednom ze čtyř průzkumů klesli pod potřebný pětiprocentní limit. Většinou pod ním se v lednových průzkumech pohybovaly STAN a TOP 09.

Průzkum STEM se uskutečnil mezi 25. lednem a 6. únorem, agentura se dotazovala 1084 lidí starších 18 let. Volební model je postaven na předpokladu volební účasti okolo 53 procent. Z účastníků průzkumu chce jít k volbám 57 procent, 24 nechce a rozhodnuto není 19 procent dotázaných.

Volební modely STEM ve srovnání s výsledkem předloňských voleb (v procentech):

Strana/hnutí leden 2019 listopad 2018 říjen 2018 červen 2018 duben 2018 únor 2018 volby říjen 2017 ANO 31,9 35,7 33,4 32,0 32,9 32,5 29,64 Piráti 15,7 13,1 12,6 10,2 13,5 13,3 10,79 ODS 11,0 12,4 12,9 15,5 13,7 11,0 11,32 KSČM 8,5 7,6 7,4 9,1 8,5 8,7 7,76 ČSSD 8,3 6,6 6,7 7,9 7,0 7,1 7,27 SPD 7,7 6,9 9,6 8,6 9,0 9,5 10,64 KDU-ČSL 6,0 5,1 6,4 6,3 5,4 5,2 5,80 STAN 4,0 4,6 5,3 2,7 3,9 4,0 5,18 TOP 09 3,6 4,9 2,1 4,9 3,9 4,6 5,31

Zdroj: STEM