Stejně jako minule chci udržet chladnou hlavu, plánuje Engel

Praha - Motocyklistu Milana Engela čeká v lednu šestý start na Rallye Dakar a při premiéře závodu v Saúdské Arábii bude hájit pozici nejlepšího českého jezdce z předešlého ročníku. Člen týmu Moto Racing Group v něm skončil v Jižní Americe patnáctý a v popředí výsledkové listiny se chce pohybovat i tentokrát na Blízkém východě.

"Naposledy se mi podařilo udržet chladnou hlavu a nikam nepospíchat, protože jsem věděl, že Dakar bude hrozně dlouhý a těžký. Od prvních etap bylo vidět, jak lidi postupně odstupovali a jak trpěli na techniku. Nastavil jsem takové tempo, abych byl schopný jet až do konce, a vydařilo se mi to. Dařilo se mi ale i postupně zrychlovat a byl jsem si jistější v navigaci," řekl Engel ČTK.

Podobnou taktiku si stanovil i nyní. "Uvidím, co nám přinese nová lokalita a jak jsem se připravil. Před rokem jsem měl dost natrénováno, letos je to podobné," uvedl osmadvacetiletý motocyklista, který měl stejně jako před rokem v průběhu sezony zdravotní problémy. Tentokrát se musel zotavovat z otřesu mozku a přípravu ovlivnila i operace ledviny. "Už jsem se ale zotavil a poslední čtyři měsíce jsem se tvrdě připravoval," řekl Engel.

Nadcházející Rallye Dakar se poprvé pojede na Blízkém východě, což rodák z Jablonce nad Nisou kvituje. "Tovární týmy asi budou i tak krok před námi, ale nebudou to mít tolik najeté, jako měly Jižní Ameriku. Jsem rád, že se to přesměrovalo do jiné lokality a budou na nás číhat jiné novinky," konstatoval Engel.

Obavy má pouze z jízdy za tmy, která motocyklistům reálně hrozí. "Trochu se bojím, že budeme vstávat brzy ráno třeba ve čtyři a pojedeme na start," uvedl Engel. Naopak mu vůbec nevadí dlouhé a náročné etapy. "Za to jsem rád. Kdyby to bylo krátké, je to sprint. Tady si člověk musí rozložit síly, můžeme jet etapu osm devět hodin. Je ale pravda, že etapa s téměř 900 kilometry bude oříšek," připustil.

Novinkou pro Engela bude i pozice v týmu, tentokrát bude jasnou jedničkou a měl by i pomáhat debutantovi Martinu Michkovi. Doposud spíše zkušenosti čerpal, naposledy od Juana Pedrera ze Španělska. "Bude to pro mě těžší, ale snažím se mu radit. Pamatuju si svůj první Dakar, kdy jsem pořád otravoval Davida Pabišku. Počítám, že to bude stejné. Na hodně věcí ale musí přijít Martin sám," dodal Engel.