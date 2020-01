Steinmeir mluvil o vině Němců za holokaust, varoval před rasismem

Jeruzalém - Frank-Walter Steinmeier dnes jako první poválečný prezident Německa promluvil v jeruzalémském památníku holokaustu Jad vašem. Ve svém projevu u příležitosti výročí osvobození nacistického vyhlazovacího tábora v Osvětimi přiznal zodpovědnost Němců za vyvraždění šesti milionů Židů za druhé světové války. Zároveň varoval před antisemitismem a rasismem, který podle něj dál bují a je často prezentován jako řešení současných problémů.

"Průmyslové masové vyvraždění šesti milionů Židů, nejhorší zločin v dějinách lidstva, spáchala moje země. Strašlivá válka, která stála životy 50 milionů lidí, vzešla z mojí země. Dnes, 75 let po osvobození Osvětimi, tu stojím jako německý prezident obtěžkaný vinou," zahájil svůj projev Steinmeier, který zpočátku hovořil hebrejsky. "Ti, kdo vraždili, ti kdo vraždění plánovali a pomáhali ho realizovat, ti všichni, kdo svým mlčením udržovali režim v chodu, byli Němci," řekl.

"Přál bych si, abych mohl říci, že my Němci jsme se z historie navždy poučili, ale říci to nemohu, když se v Německu dál šíří štvaní a nenávist," dodal Steinmeier. Podle něj je sice jiná doba a jiní pachatelé používají jiná slova, podstata zla ale zůstává stejná. "A na to je jediná odpověď: Už nikdy! Už nikdy víc! Proto nemůžeme za vzpomínkami nikdy udělat tlustou čáru."

Podle Rivlina je rasismus zhoubná nemoc, Netanjahu odsoudil Írán

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu dnes na vzpomínkové akci věnované obětem holokaustu řekl, že nejvíce antisemitským režimem světa je Írán a že svět by měl proto vůči němu zaujmout rozhodný postoj. Zároveň poděkoval Spojeným státům za to, že se postavily "tyranům z Teheránu". Izraelský prezident Reuven Rivlin před ním v projevu u příležitosti 75. výročí osvobození vyhlazovacího tábora v Osvětimi přirovnal rasismus a antisemitismus ke zhoubné chorobě, vůči níž nejsou imunní ani demokratické státy.

"Izrael bude navěky vděčný za oběti, které přinesli spojenci během druhé světové války. Bez těchto obětí by tu dnes nebyli ani žádní přeživší," řekl na pietní akci v jeruzalémském památníku Jad vašem Netanjahu. "Pamatujeme si však, že před 80 lety, kdy Židé čelili zkáze, se k nám svět obrátil zády," dodal.

"Židé se z holokaustu poučili a vědí, že nemohou brát jakékoli hrozby ohledně vyhlazení na lehkou váhu a musejí se s nimi utkat, dokud jsou zvládnutelné," pokračoval Netanjahu a vzápětí označil za největší hrozbu pro Izrael a za "nejvíce antisemitský režim na světě" Írán. "Vyzývám vlády, aby učinily, co je v jejich silách, a Íránu se postavily."

"Musíme se s plnou silou postavit proti hlavnímu šiřiteli antisemitismu, proti jediné vládě na světě, pro niž je popírání holokaustu součástí státní politiky a která hrozí Izraeli vymazáním z mapy. Svět se musí postavit islámské republice Írán," řekl krátce po něm americký viceprezident Mike Pence.

Ruský prezident Vladimir Putin hovořil poměrně krátce a znovu připomněl podíl sovětské armády na osvobození Evropy od nacistů a zejména osvobození Osvětimi Rudou armádou před 75 lety. "Připomínáme si všechny oběti nacistů včetně šesti milionů židů, kteří zahynuli v táborech," řekl Putin, podle nějž 40 procent obětí holokaustu byli sovětští občané. Agentura AP nicméně upozornila, že podle historiků pocházel ze Sovětského svazu zhruba jeden milion židů zavražděných ve vyhlazovacích táborech. Kontroverzní údaj, který dnes ruský prezident zmínil několikrát, zřejmě zahrnuje i 1,5 milionu židovských obětí z východní Evropy okupované Sovětským svazem na základě předválečného paktu s nacistických Německem.

"Holokaust není pouhá historie, s níž je možno si zahrávat, zkreslovat ji nebo zpochybňovat. Existuje tady pravda a historie podpořená důkazy. Nenechme se proto splést, protože to nás může zavléci do srdce temnoty," apeloval francouzský prezident Emmanuel Macron. Ten zároveň varoval před "moderním antisemitismem" v podobě xenofobie a intolerance, který se objevuje stále častěji.

Prezident Rivlin hovořil o přetrvávající hrozbě antisemitismu. Ten se, podle něj netýká jen Židů. "Rasismus a antisemitismus jsou zhoubné choroby, které dokážou zničit národy a celé země, a žádná společnost ani demokracie vůči nim nejsou imunní," řekl.