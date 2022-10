Steinmeier v Kyjevě oznámil další dodávky zbraní, zažil i letecký poplach

Kyjev - Německý prezident Frank-Walter Steinmeier ráno přicestoval na neohlášenou návštěvu do ukrajinského hlavního města Kyjeva. Přislíbil zde pokračování pomoci a podle médií oznámil, že Berlín dodá na Ukrajinu další zbraně včetně raketometů MARS. V době návštěvy zastihl Steinmeiera letecký poplach.

"Můj vzkaz Ukrajincům zní: nejenže stojíme na vaší straně, ale budeme Ukrajinu nadále podporovat - ekonomicky, politicky i vojensky," řekl podle agentury DPA Steinmeier při příjezdu nočním vlakem do Kyjeva. "Pro mě je velmi důležité v této fázi útoků drony, střelami s plochou dráhou letu a raketami vyslat Ukrajincům znamení solidarity," dodal.

Steinmeier po večerním setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským oznámil, že Německo poskytne Ukrajině další dvě jednotky raketometů MARS, čtyři houfnice a bude pokračovat v dodávkách systémů protivzdušné obrany, uvedl server RBK-Ukrajina. Zelenskyj poděkoval za podporu své země a uvedl, že příspěvek Německa na cestě Ukrajiny k míru a obnovení územní celistvosti je velice významný.

Německý prezident chce se Zelenským převzít záštitu nad programem partnerství německých a ukrajinských měst, která by měla být mimo jiné gestem solidarity Německa s Ukrajinou. Momentálně takovýchto partnerství funguje více než sto, z toho asi třetina byla navázána po začátku ruské invaze, uvádí DPA.

Německého prezidenta zastihl kolem poledne poplach ve městě Korjukivka v Černihivské oblasti na severu Ukrajiny, kde musel strávit půldruhé hodiny v krytu, uvedli němečtí novináři. Steinmeier sestoupil do sklepa, kde pokračoval v debatě s místními obyvateli. List Ukrajinska pravda s odvoláním na nejmenované zdroje z rozvědky uvedl, že z Běloruska odstartovalo deset ruských dronů Šáhed-136 íránské výroby, používaných k přímým útokům na cíl.

Steinmeier přijel do Kyjeva poté, co se mu dvakrát nepodařilo cestu podniknout. V dubnu, kdy chtěl navštívit ukrajinskou metropoli s polským prezidentem Andrzejem Dudou, mu Kyjev vzkázal, že si jeho návštěvu nepřeje. Patrně kvůli jeho dřívějším postojům, které podle Kyjeva nahrávaly Rusku. Steinmeier pak měl odjet do Kyjeva minulý týden. Po sérii raketových a leteckých útoků ruské armády na velká ukrajinská města ale návštěvu z bezpečnostních důvodů zrušil.