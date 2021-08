Steinmeier uctil památku parašutistů, chválil česko-německé vztahy

Praha - Jako první německý prezident, který uctil památku československých výsadkářů padlých za heydrichiády, dnes z České republiky odjel německý prezident Frank-Walter Steinmeier. Během své třídenní návštěvy také jednal s prezidentem Milošem Zemanem i premiérem Andrejem Babišem (ANO) o česko-německých vztazích, pandemii covidu-19 nebo situaci v Afghánistánu. Dnes v pražském institutu informatiky zhlédl experimenty s umělou inteligencí, v Ústí nad Labem výstavu o česko-německém soužití.

Steinmeier přijel z Berlína do Prahy ve středu vlakem, po železnici se dnes i vracel. Podle německých médií šlo o jeho první takovou zahraniční návštěvu. Po příjezdu upozornil na to, že z Berlína není žádné jiné evropské hlavní město tak blízko jako Praha. "To je pravda zeměpisně, ale myslím, že to mohu říct i s ohledem na dobré sousedství našich zemí," poznamenal. Ve středu povečeřel se Zemanem na zámku v Lánech.

Kvalitu vzájemných vztahů, které podle něj mohou být sotva lepší, Steinmeier ocenil i po čtvrtečním setkání se Zemanem na Pražském hradě. Český prezident ho přivítal s vojenskými poctami a Německu poděkoval za podporu při epidemii covidu-19. Hlavy státu se podle Zemana shodly v hodnocení situace v Afghánistánu, naopak rozpory mají v pohledu na ekologické plány Evropské unie.

Ještě před setkáním na Pražském hradě Steinmeier u krypty pravoslavného kostela v Resslově ulici uctil památku československých výsadkářů, kteří zemřeli v boji s nacisty po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Ve čtvrtek mluvil i s předsedy Parlamentu a setkal se s podnikateli.

Mezi tématy dnešního Steinmeierova jednání s Babišem byly vedle situace v Afghánistánu a vývoje pandemie covidu-19 také ekonomické otázky a české předsednictví v Evropské unii v příštím roce. Babiš podobně jako další čeští politici ocenil Steinmeierovu poctu parašutistům.

Steinmeier, kterého do Prahy doprovázel i spisovatel Jaroslav Rudiš, se pak seznámil s experimenty zaměřenými na robotiku a umělou inteligenci v česko-německém Výzkumném a inovačním centru pro pokročilou průmyslovou výrobu (RICAIP) při Institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT. Vědci v centru zkoumají například možnosti využití virtuální a rozšířené reality pro řízení průmyslové výroby na dálku. Steinmeierovi předvedli ovládání robotů či dronů, které jsou fyzicky v německém Saarbrückenu.

V muzeu v Ústí nad Labem si dnes Steinmeier prohlédl expozici Naši Němci, která se věnuje dějinám česko-německého soužití na území dnešní České republiky od středověku do 20. století. Za vládu se s německým prezidentem v Ústí rozloučil ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD).

Německý deník Süddeutsche Zeitung neočekával před návštěvou v Praze snadná jednání. Zeman je podle listu osvědčeným přítelem Ruska a Číny a rozděluje veřejné mínění v Česku tím, že štve proti uprchlíkům, Romům nebo homosexuálům. Ani Babiš není přijímání běženců nakloněný, napsal ve čtvrtek deník. Dnes ale německá média o návštěvě psala jako o ukázce dobrých vztahů a o Steinmeierově poctě parašutistům jako o gestu usmíření. Agentura DPA si všimla Zemanovy poznámky, že Česko bude sledovat, jaké následky bude mít německý odchod od jaderné a uhelné energetiky.