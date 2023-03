Steinmeier po jednání s Pavlem ocenil přátelské vztahy i spolupráci

Berlín - Českou republiku a Německo pojí velmi blízké přátelství. V Berlíně to dnes po jednání s novým českým protějškem Petrem Pavlem prohlásil německý prezident Frank-Walter Steinmeier. Jejich dnešní rozhovor podle Steinmeiera ukázal, že vztahy mezi oběma zeměmi nejsou jen dvoustranné, ale spíše mnohostranné. Poukázal přitom na pevné zakotvení obou zemí v Evropské unii a Severoatlantické alianci.

Německý prezident dnes poděkoval České republice za to, že na Slovensku vede mnohonárodní bojové uskupení NATO. Jeho součástí jsou také vojáci z Německa.

"Prezident Pavel a já jsme se shodli na tom, že je to přátelské a velmi úzké spojení a my oba jej v budoucnu budeme pěstovat a pečovat o něj," řekl Steinmeier ke vztahům mezi oběma zeměmi. Ty podle něj nikdy nebyly tak dobré jako nyní.

Jedním z hlavních témat dnešního jednání prezidentů byla ale ruská agrese na Ukrajině. Steinmeier ji označil za "brutální útočnou válku" s příšernými důsledky. "Nemůžeme couvnout před faktem, že Rusko svým útokem na Ukrajinu nabouralo mírový řád v Evropě, úplně ho zničilo," řekl Steinmeier, který dnes rovněž vyzdvihl jednotu EU a aliance v postoji k válce. "My, Česká republika a Německo, pevně stojíme po boku Ukrajiny," ujistil německý prezident.

Podle Pavla by "bylo velice nešťastné", kdyby sebevědomí, které země ze středu a východu Evropy získaly svou aktivní podporou Ukrajiny po ruském útoku, vedlo do budoucna k soupeření mezi nimi a státy ze západu kontinentu. "To je přesně opak toho, co bychom měli dělat. Já vidím velký smysl v tom, abychom situaci, ve které teď jsme, využili k dalšímu upevnění jednoty v Evropě," zdůraznil český prezident. Jednotu demokratického světa bude podle něj totiž do budoucna vyžadovat nejen vztah k Rusku, ale také "globální soutěžení s Čínou".

Hlavy obou států hovořily též o další podpoře Ukrajiny. Steinmeier připomněl, že Německo Ukrajinu podporuje finančně, humanitárně i vojensky. Vyzdvihl však také podporu ze strany České republiky. "Rád bych poděkoval vám i vaší zemi za to, že jste se ujali vedení bojového uskupení na Slovensku," řekl mimo jiné Steinmeier.

Český prezident míní, že Německo by "v nové kapitole evropských dějin", která začala ruským útokem na sousední stát, mohlo sehrát rozhodující a iniciativní roli, třeba při poválečné obnově Ukrajiny. "Česká republika je připravena toto úsilí podpořit," poznamenal Pavel.

Prezident Steinmeier přijal s vojenskými poctami Petra Pavla

Českého prezidenta Petra Pavla dnes dopoledne v Berlíně přijal jeho německý protějšek Frank-Walter Steinmeier. Přijetím v prezidentském sídle na berlínském zámku Bellevue zahájil Pavel oficiální část návštěvy německé metropole, setkání obou hlav států je zároveň vrcholem této cesty. Pozdě odpoledne Pavla přijme také spolkový kancléř Olaf Scholz, toto setkání je ale označováno jako běžné bez oficialit.

Po příjezdu do zámku Bellevue Pavla a jeho ženu Evu Pavlovou přivítal Steinmeier společně s manželkou Elke Büdenbenderovou. Poté následovalo přijetí hlavy českého státu s vojenskými poctami. Státníci vyslechli hymny obou zemí a Pavel se následně zapsal do pamětní knihy.

Na společnou schůzku si prezidenti vyčlenili zhruba dvě hodiny, na které si naplánovali jednání mezi čtyřma očima a také debatu za účasti členů svých delegací. Na závěr setkání je ohlášena tisková konference.

Očekává se, že tématy jednání budou nejen bilaterální, ale i další evropské otázky, zejména pak ruská invaze na Ukrajinu. Pavel ještě před odletem do Berlína řekl, že cestu chce využít též ke znovunastavení prezidentských vztahů. Rovněž řekl, že neočekává žádná sporná témata.

Dnešní návštěva českého prezidenta v Berlíně je první od listopadu 2019, kdy se v německé metropoli Pavlův předchůdce Miloš Zeman setkal se Steinmeierem u příležitosti oslav 30. výročí pádu berlínské zdi. Spolu se Zemanem tehdy do Berlína přijeli i prezidenti zemí visegrádské čtyřky, kterou vedle Česka tvoří Slovensko, Polsko a Maďarsko.

Poslední bilaterální návštěva českého prezidenta v Berlíně se uskutečnila v září 2018, kdy se Zeman setkal nejen se Steinmeierem, ale i tehdejší kancléřkou Angelou Merkelovou. Spolkový prezident byl naposledy v Česku v srpnu 2021. Steinmeier tehdy do české metropole odcestoval symbolicky vlakem na znamení blízkosti obou hlavních měst, v Praze pak jako první německý prezident u krypty kostela v Resslově ulici uctil památku československých výsadkářů, kteří padli v boji s nacisty po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

Častým hostem je v Berlíně premiér Petr Fiala, který českou vládu vede od konce roku 2021. Poprvé v roli premiéra navštívil německou metropoli loni v květnu, kdy jednal se Steinmeierem a Scholzem. O měsíc později pak vystoupil s projevem na výroční akci Východního výboru německého hospodářství (OA), což je svaz předních podniků podporující hospodářské vztahy Německa se střední a východní Evropou. Letos v lednu byl v Berlíně potřetí, a to na hospodářské konferenci WELT Economic Summit. Na okraj této konference se setkal se Scholzem, tématem jednání byla obranná a energetická spolupráce.