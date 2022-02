Stehlíková uvedla, že vnímá žalobu Hradu jako zastrašovací manévr

Praha - Lékařka a bývalá ministryně Džamila Stehlíková uvedla, že žalobu Hradu kvůli jejím výrokům o zdraví prezidenta Miloše Zemana čekala a vnímá ji jako další zastrašovací a zastírací manévr prezidentské kanceláře. Soudní řízení ale pokládá za nejlepší cestu k odhalení pravdy okolo loňského dění na Hradě, sdělila dnes ČTK Stehlíková, která vede Liberálně ekologickou stranu. Hrad podal žalobu tento týden, řekl serveru iDNES.cz Zemanův advokát Marek Nespala.

Prezidentská kancelář se podle Stehlíkové snaží zatajit pravdu o tom, co se dělo na Hradě před druhou Zemanovou hospitalizací, a odvést pozornost od souvislosti Zemanovy dlouhodobé zdravotní indispozice "s přebíráním jeho pravomocí nepovolanými osobami". "Především v kauze utajení před prezidentem a později skartování tajné zprávy o aktu ruské válečné agrese ve Vrběticích," uvedla Stehlíková.

Podání žaloby Nespala vysvětlil tím, že je podle něho chování Stehlíkové "za všemi hranami". Hrad ji už dříve zaslal předžalobní výzvu, ve které kromě omluvy požadoval i zaplacení milionu korun na účet Fondu ohrožených dětí. Stehlíková už dříve v reakci na to řekla, že k omluvě ani zaplacení požadované částky důvod nevidí.

Spor se týká výroků z první poloviny října. V souvislosti s tehdejším Zemanovým zdravotním stavem Stehlíková například napsala na svém blogu nebo řekla médiím, že abstinence prezidenta v nemocnici vedla k náběhu na delirium tremens a právě jeho léčba zářijový pobyt Zemana v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) prodloužila. Mluvila také třeba o těžce poškozeném mozku nebo o metabolickém rozvratu kvůli alkoholické jaterní cirhóze.

"Bylo mojí povinností jakožto lékaře se zapojit do řešení zdravotního kolapsu prezidenta, byť i na dálku, protože jako lékař jsem to vnímala, měla jsem starost a obavu o zdraví prezidenta a o ústavní pořádek, tedy aby pravomoci prezidenta nevykonával někdo nepovolaný v zájmu cizí mocnosti," uvedla dnes Stehlíková. Míní, že jednala ve veřejném zájmu. "V situaci, kdy Hrad zaplavuje veřejný prostor jednou lží za druhou, společnost potřebuje vědět pravdu. Řízení před nezávislým soudem je nejlepší cestou k odhalení pravdy, toho, co se dělo na Hradě minulý rok," dodala.

Hrad žalobu podal v pondělí 31. ledna. "Týká se přesně vymezených výroků. Samotná doktorka Stehlíková řekla, že není gastroenterolog, že se vyjadřuje vzhledem ke své pětatřicetileté praxi psychiatričky, odborné specializované lékařky," uvedl pro iDNES.cz Nespala. Podle něj si ze Stehlíkové buď někdo udělal legraci a dal ji údajně nesprávné informace o prezidentově stavu, nebo si je vymyslela. "Důležité je, že se doktorka Stehlíková k této věci neustále vyjadřuje i po podání žaloby, pokračuje v tom. Bude na posouzení soudu, jak toto její chování – které je za všemi hranami, o lékařské etice ani nemluvím – ocení," dodal.

Stehlíková již dříve ČTK sdělila, že pouze jako lékařka vyjádřila svůj názor a domněnku ve chvíli, kdy veřejnost neměla o stavu prezidenta dostatečné informace. Domnívá se, že její názor později potvrdili odborníci, kteří Zemana léčili. Je také přesvědčena, že její vyjádření nebylo nactiutrhačské.

Zeman byl loni na podzim dvakrát hospitalizován, poprvé v září, podruhé v říjnu a v listopadu. Při druhé hospitalizaci byl zpočátku ve vážném stavu na klinice intenzivní medicíny ÚVN. Důvod pobytu v nemocnici Pražský hrad nezveřejnil. Lékaři nutnost péče zdůvodnili komplikacemi spojenými s jeho chronickým onemocněním. Zeman opakovaně mluvil o tom, že trpí nechutenstvím. Člen prezidentova lékařského konzilia chirurg Pavel Pafko řekl, že Zeman má chronické jaterní onemocnění, a naznačil, že jde o cirhózu jater.

Po propuštění do domácí péče prezident pobývá na zámku v Lánech, kde se o něj nepřetržitě stará soukromá ošetřovatelská firma.