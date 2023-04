Stefančuk: Vyznamenání pro Vystrčila symbolizuje vděčnost Ukrajiny za podporu

Praha - Státní vyznamenání Ukrajiny pro předsedu Senátu Miloše Vystrčila (ODS) symbolizuje vděčnost Ukrajiny za podporu v boji proti ruské agresi. Při dnešním předání Řádu knížete Jaroslava Moudrého II. třídy šéfu horní komory Parlamentu to řekl předseda Nejvyšší rady Ukrajiny Ruslan Stefančuk.

Řád udělil Vystrčilovi i předsedkyni Sněmovny Markétě Pekarové Adamové (TOP 09) prezident Volodymyr Zelenskyj za mimořádné osobní zásluhy o posílení ukrajinsko-české mezistátní spolupráce, podporu státní suverenity a územní celistvosti Ukrajiny. Šéfce Sněmovny předá Stefančuk vyznamenání v pondělí.

Dané ocenění je podle Stefančuka nejvyšším vyznamenáním, které může být uděleno zahraničnímu občanovi. Osobně Vystrčilovi poděkoval za aktivní a konzistentní pozici od počátku ruské invaze na Ukrajinu a za praktické kroky k všestranné podpoře napadené země na parlamentní úrovni. Připomněl také, že Vystrčil osobně navštívil Ukrajinu v dubnu, krátce po začátku invaze. "V situaci, kdy ruská armáda byla v bezprostřední blízkosti Kyjeva, demonstroval svoji neochvějnou pozici ohledně podpory Ukrajiny," dodal Stefančuk.

"Nevím, jestli se člověku může dostat většího ocenění, než když dostane vyznamenání od hrdinů," řekl Vystrčil. Češi se podle něj ve velké většině uvědomují, že Ukrajinci bojují i za ně. Vyznamenání bere jako ocenění celého Senátu a podpory všech českých občanů.

"Vezměme to ocenění od hrdinského lidu Ukrajiny jako závazek. Vím, že pro mnoho z vás to tady v České republice dnes není jednoduché, nemáme tady úplně jednoduchý život. Některé věci jsou těžší než dříve, ale co to je proti tomu, když přicházíte o své území, o své příbuzné, o životy," dodal šéf horní komory.

Řád knížete Jaroslava Moudrého byl založen v roce 1995 a je udílen občanům Ukrajiny i cizím státním příslušníkům za vynikající služby ukrajinskému státu a národu prezidentem Ukrajiny. Zelenskyj udělil řád Vystrčilovi a Pekarové Adamové na základě výnosu z letošního 14. dubna, sdělila dříve ČTK senátní tisková tajemnice Lada Faldynová.

Vystrčil navštívil Ukrajinu loni v polovině dubna v čele senátní delegace, půldruhého měsíce po zahájení ruské agrese vůči této zemi. Cílem bylo podpořit ukrajinskou stranu a deklarovat, že ČR bere Ukrajinu za suverénní, samostatnou a fungující zemi. Vystrčil tehdy uvedl, že Ukrajina potřebuje další vojenskou a humanitární podporu a také podporu Ukrajincům, kteří byli vyhnáni ze svých domovů.

Předseda českého Senátu navštívil Kyjev i se svým polským protějškem Tomaszem Grodzkým. V projevu v ukrajinském parlamentu odmítl možnost územních ústupků Rusku a počínání ruských vojáků v ukrajinských městech přirovnal k nacistickému vyhlazení českých obcí. Senát pod Vystrčilovým vedením opakovaně podpořil Ukrajinu v jejím úsilí o členství v NATO a v EU.