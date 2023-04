Stefančuk: Ukrajina si zvolila cestu k evropským hodnotám, Rusko spustilo agresi

Praha - Ukrajina si zvolila cestu k evropským hodnotám a k evropskému společenství a platí za to tu nejvyšší možnou cenu, Rusko spustilo agresi a válku v plném rozsahu. Proti zástupcům zemí Evropské unie pak využívá veškeré nástroje k vydírání. V projevu na konferenci předsedů parlamentů EU v Praze to dnes řekl předseda Nejvyšší rady Ukrajiny Ruslan Stefančuk. Ukrajina se podle něj posunula v plnění sedmi podmínek, které stanovila Evropská komise pro vstup do EU. Doufá v letošní zahájení přístupových rozhovorů.

Stefančuk na začátku poděkoval šéfům parlamentů za podporu Ukrajiny a připomněl okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968 pod vedením tehdejšího Sovětského svazu. Československo se podle něj muselo vyrovnat s okupací, terorem a perzekucemi, ale nikdy neztratilo svoji sílu a stalo se nedílnou součástí demokratického světa a členem EU a NATO.

Rusko ostřeluje civilní objekty a snaží se, aby Ukrajinci co nejvíce trpěli a opustili víru, že se ubrání, řekl Stefančuk. "Nicméně Rusko nezlomí Ukrajince. Jsme si jistí tím, že boj a vítězství nás ochrání před genocidou a že Rusko se bude zodpovídat za své činy," poznamenal a vyzval k utvoření mezinárodního tribunálu.

Ukrajina se podle šéfa Nejvyšší rady připravuje na osvobození, potřebuje ale munici, zbraně a školení pro vojáky. Zbraně, které zemi Západ poskytl, byly podle něj velmi důležité, dále ale Ukrajina potřebuje například kvalitní letectvo.

Na červencovém summitu NATO ve Vilniusu by si Ukrajina ráda vyslechla pozvání do aliance včetně specifických termínů, řekl Stefančuk. Zároveň uvedl, že se Ukrajina posunula v plnění sedmi podmínek, které stanovila Evropská komise pro vstup do EU.

I v době války podle Stefančuka Ukrajina sní o míru a návratu k normálnímu životu i v nyní okupovaných teritoriích. Požádal zástupce Parlamentů, aby podpořili mírovou iniciativu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Obnova země by podle něj měla být financována skrze prostředky a aktiva, která byla zmrazena ruskému státu. "Za agresi by mělo zaplatit Rusko, protože to je země, která agresi provádí," řekl. "Bylo by dobré mít právní mechanismus, který by umožnil využít finanční prostředky při znovuobnovení Ukrajiny," dodal.