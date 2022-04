Sté výročí narození Zátopkových připomene i Běh rodným krajem Emila Zátopka

Rožnov pod Radhoštěm (Vsetínsko) - Letošní sté výročí narození Emila a Dany Zátopkových připomene také Běh rodným krajem Emila Zátopka. Uskuteční se 17. září, půjde o 20. ročník. Závod tradičně startuje v Zátopkově rodné Kopřivnici na Novojičínsku, cíl je ve 22,3 kilometru vzdáleném Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku. Na tamním Valašském Slavíně je místo posledního odpočinku Emila Zátopka i jeho manželky. Vzhledem k letošnímu výročí bude bohatší doprovodný program v místě startu i v cíli, řekli dnes novinářům v Rožnově pod Radhoštěm pořadatelé.

Běh se koná vždy nejbližší sobotu k 19. září, kdy se Zátopek v roce 1922 narodil, stejně jako jeho manželka Dana. "Není to standardní půlmaraton, protože překonáváme vrchol nad pramenem Jičínky, převýšení závodu je 375 metrů, je to pro běžce velmi náročné," uvedl pořadatel Jan Fiedler z TJ Rožnov pod Radhoštěm. Běhu se podle něj účastní kolem 250 závodníků, letos by pořadatelé byli rádi za vyšší účast. Běžci se mohou registrovat od 1. dubna. V Kopřivnici i Rožnově pod Radhoštěm se v den závodu uskuteční řada doprovodných akcí. "Pro mě jsou důležité sportovní akce pro děti, dopoledne jsou v obou městech závody pro nejmenší děti i mládež. Je to takové vtáhnutí nejmladších a připomenutí historie a významu Zátopkových," uvedl Fiedler.

Do organizace běhu jsou zapojeni i členové Českého klubu olympioniků. "Zátopkovi pro nás byli vzorem po celý život. Inspirovali nás neskutečně, byly to výjimečné osobnosti. Byli oba nesmírně pracovití a tvořiví," uvedla členka klubu Adolfína Tačová.

Zátopkova rodná Kopřivnice si letošní výročí připomíná akcemi již od března, kdy tam byla instalována putovní fotografická výstava České tiskové kanceláře Olympijské okamžiky. Na září je připraven týden hlavních oslav, 15. září budou oceněny sportovní osobnosti, o den později bude na náměstí odhalena socha Emila Zátopka, 16. září se v předvečer běhu uskuteční vzpomínkový večer s koncertem kapely Mirai. V neděli 18. září bude mše za Danu a Emila Zátopkovy, v pondělí se budou sázet pamětní stromy.

V Lašském muzeu vzniká expozice Dany a Emila Zátopkových. "Předpokládané datum otevření je 3. července. Bude to interaktivní expozice, určená pro všechny věkové kategorie. Nebude chybět ani běžecký pás," uvedl místostarosta Kopřivnice René Lakomý. Město podle něj připravilo řadu dalších společenských, kulturních či sportovních akcí, literární či výtvarné soutěže pro děti, vznikly také upomínkové předměty s logem výročí Zátopka, který byl jedním z nejvýznamnějších sportovců české historie. Na olympijských hrách v Londýně a Helsinkách v letech 1948 a 1952 získal čtyři zlaté a jednu stříbrnou medaili, včetně trojkombinace tratí na 5000 metrů, 10.000 metrů a maratonu. Trojnásobný vítěz ankety o nejlepšího sportovce světa byl v roce 1999 vyhlášen českým olympionikem století. Zemřel v listopadu 2000. Dana Zátopková, olympijská vítězka z roku 1952 v hodu oštěpem, zemřela v roce 2020.