Stávku v továrně Nexen narušil zaměstnavatel, teď chce jednat

Praha/Bitozeves (Lounsko) - Stávku v továrně Nexen u Žatce na Lounsku, která začala dnes ráno, podle předsedy Odborového svazu KOVO Romana Ďurča odpoledne narušil zaměstnavatel. Obsazoval stávkující místa jinými zaměstnanci a stávkující nechtěl pustit do továrny, řekl ČTK odborář. Odbory chtěly zavolat policii, zaměstnavatel však obrátil a naplánoval schůzku, uvedl Ďurčo. Jednání má začít v 16:30. Vyjádření vedení firmy ČTK zjišťuje, nicméně firma na dotazy ČTK dlouhodobě nereaguje. Část zaměstnanců jihokorejské výrobny pneumatik stávkuje s cílem uzavřít kolektivní smlouvu, v níž odbory žádají pro zaměstnance například zvýšení mezd.

Ve firmě pracuje 1100 lidí. Odbory uvedly, že stávku podporuje většina zaměstnanců, aktivně se do ní zatím zapojilo přes 190 z nich. Zatímco odboráři odhadují denní ztráty firmy na 15 milionů korun, společnost podle písemného vyjádření pro MF Dnes až na 20 milionů korun denně. Odboráři v továrně před rokem vyhlásili stávkovou pohotovost kvůli postoji korejských vlastníků firmy ke kolektivnímu vyjednávání. Ke stávce přistoupili poté, co zaměstnavatel odmítl smlouvu zprostředkovatele, tedy kompromisní dohodu mezi oběma stranami.

"Vedení Nexenu obrátilo a chtějí se s námi setkat," řekl Ďurčo. Domnívá se ale, že jednání ke konci stávky nepovede. "My už o požadavcích vyjednávat nebudeme. Pokud nepřistoupí na požadavky, stávka bude trvat," uvedl. Mezi požadavky odborů vycházející z kolektivní smlouvy patří mimo jiné zvýšení mezd o 8,3 procenta, dvacetiprocentní příplatek za noční směnu a víkendy nebo dvě koruny navíc k hodinové sazbě směnařů, uvedli už dříve odboráři. Velké části pracovníků se podle nich nezvýšily mzdy od roku 2018. Nástupní mzda operátora výroby podle odborářů činí 22.700 korun. Průměrnou mzdu zaměstnanců firma neuvádí.

Zaměstnanci dorazili do práce dnes ráno, dopoledne se část z nich vypravila do Prahy na demonstraci před korejské velvyslanectví, tou dobou podle Ďurča zaměstnavatel stávkující pracovníky nahrazoval navzdory stávkovým hlídkám. "Podle zákona o stávce a kolektivním vyjednávání nesmějí nahrazovat zaměstnance, kteří stávkují," uvedl odborář. Zaměstnavatel také podle něj bránil vstupu stávkujících zaměstnanců do výrobny. "Už to bylo na hraně. Chtěli i přestěhovat kancelář i s dokumenty, které mají ke stávce. Chtěli jim to přestěhovat za bránu," dodal předseda.

Do Prahy přivezl stávkující jeden autobus, z chodníku naproti velvyslanectví pískali a bučeli na přijíždějící. Na transparentech byly i další nápisy jako "3% je moc málo" a "Ignorance není sociální dialog". V projevu pak odboráři zopakovali, že se marně s vedením firmy domáhají jednání. "Tento boj vyhrajeme až do konce," uvedl šéf odborové organizace firmy Pavel Rohel.

Středula česky i anglicky řekl, že zaměstnanci nezačali stávkovat ze své kratochvíle a jestli si někdo myslí, že toto je dobrá vizitka Korejské republiky v České republice, tak rozhodně není. "Byl bych nesmírně rád, kdyby se korejská ambasáda stala branou pro dosažení dohody. Prosím, pane velvyslanče, abyste se zapojil do jednání a dal obě strany dohromady," apeloval Středula.

Na závěr hodinového protestu chtěli odboráři předat dokument s požadavky. Velvyslanectví je odmítlo přijmout. "Chtějí to diplomatickou poštou. Možná to ostatní překvapilo, mně osobně tohle už Korejci udělali několikrát. Ještě že existuje datová schránka," uvedl Rohel.

Společnost Nexen Tire vyrábí pneumatiky pro osobní a lehká užitková auta. Firma s jihokorejským majitelem sídlí v Bitozevsi na Lounsku, v průmyslové zóně Triangle. Jde o největšího investora v této zóně na hranici Žatecka, Chomutovska a Mostecka.