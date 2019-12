Stávka ve Francii přepisuje rekordy, turistický ruch trpí

Paříž - Stávka ve francouzské dopravě, která začala 5. prosince na protest proti vládnímu návrhu reformy důchodů, vstoupila do 23. dne, a překonala tak protestní akci z roku 1995, která trvala 22 dní. Brzy však může padnout i mnohem starší rekord z přelomu let 1986 a 1987, kdy se stávkovalo 28 dní, upozornila agentura AFP. Narušení dálkové dopravy i městských spojů dál odrazuje turisty a hoteliéři se obávají o své výdělky zejména při silvestrovských oslavách, které obvykle do Paříže přitahují statisíce lidí.

V Paříži i dnes zůstalo zavřených pět linek metra a silně omezený provoz je i na železnici. Na trať nevyjela polovina vysokorychlostních vlaků a podobně jsou na tom i příměstské linky. Stejně bude podle odborů vypadat provoz rovněž na Silvestra, kdy pojede podle jízdního řádu jen zhruba 45 procent rychlovlaků TGV, na Nový rok jich bude jen 35 procent. Kvůli stávce dnes nefungují ani dvě z osmi ropných rafinérií v zemi.

Ačkoli počet stávkujících zaměstnanců se zmenšuje, hodlají odbory v protestu dál pokračovat, a to přinejmenším do 7. ledna, kdy se má konat další kolo jednání mezi odboráři a vládou. Prezident Emmanuel Macron ale zatím nehodlá odborům ustoupit.

Stávka dělá vrásky na čele zejména podnikatelům v turistickém ruchu, kteří považují Vánoce a Silvestr za jedno z nejvýdělečnějších období roku. V anketě stanice BFMTV uvedla recepční hotelu nedaleko nádraží Gare de Lyon, že oproti stejnému období loni se počet rezervovaných pobytů snížil o polovinu. Mnoho lidí rezervace stornuje, protože si chtějí ušetřit problémy, které by jim mohla stávka způsobit.

Stávka v dopravě z roku 1995, která také začala kvůli plánované reformě důchodového systému, trvala 22 dní. Tehdejší premiér Alain Juppé ale odborářům ustoupil. Rekord drží protestní akce z přelomu let 1986 a 1987, kdy zaměstnanci státní železniční společnosti SNCF stávkovali kvůli platům a pracovním podmínkám 28 dní a stejně jako nyní i přes Vánoce.