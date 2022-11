Stávka v Rakousku ochromila železniční dopravu včetně spojů se sousedními zeměmi

Ilustrační foto - Pilotní přímý vlakový spoj z Brna na letiště ve Vídni vyjel 22. února z brněnského Hlavního nádraží. Vedení Brna usiluje o to, aby na vídeňské letiště jezdily pravidelné spoje.

Ilustrační foto - Pilotní přímý vlakový spoj z Brna na letiště ve Vídni vyjel 22. února z brněnského Hlavního nádraží. Vedení Brna usiluje o to, aby na vídeňské letiště jezdily pravidelné spoje. ČTK/Šálek Václav

Vídeň - Rakouští železničáři o půlnoci na dnešek vstoupili do jednodenní stávky, jejíž dopady pocítily i mezinárodní spoje včetně těch mezi Rakouskem a Českou republikou a Německem. Stávka za lepší platové podmínky se projevila mimo jiné zvýšeným provozem na rakouských silnicích. V několika městech situaci ještě dál zkomplikoval protest klimatických aktivistů, uvedla rakouská média.

Na rakouských nádražích bylo dnes podle veřejnoprávní televize ORF prázdněji než kdy jindy. Předem oznámená stávka, kvůli níž řada lidí vůbec necestovala do zaměstnání a raději pracovala z domova, tak podle televize zaskočila především cizince, kteří se o ní ne vždy dověděli.

Stávka se ale týká i všech mezinárodních spojení s Rakouskem. České dráhy upozornily, že náhradní doprava v této alpské zemi není zajištěna, a to ani v přeshraničních úsecích. U nočních spojů, například mezi Prahou a Curychem nebo Vídní a Berlínem, je provoz omezen už od nedělního večera až do úterního rána. České dráhy zajišťují provoz všech vlaků mezistátní dálkové dopravy na území České republiky do poslední a z poslední pohraniční stanice.

Česká soukromá společnost RegioJet oznámila, že všechny své spoje z Břeclavi do Vídně a z Vídně do Břeclavi nahradí svými žlutými autobusy. Budapešťské spoje jezdí odklonem přes Bratislavu. Německý železniční dopravce Deutsche Bahn počítá s tím, že zasaženy budou ještě i jeho noční vlaky z dneška na úterý.

Obecní dopravní společnosti včetně metra či provozovatelů tramvajových sítí zůstaly v provozu. V Salcburku však nejezdí trolejbusy a ve Vídni městské vlaky.

Na silnicích a dálnicích museli dnes motoristé počítat s hustším provozem. "Zvláště na městských dálnicích v metropolitních oblastech Vídně, Klagenfurtu, Innsbrucku a Lince je třeba počítat s kolonami a zdrženími," řekl deníku Der Standard mluvčí rakouské správy silnic a dálnic (Asfinag). K zácpám v automobilové dopravě nakonec v ranní špičce došlo jak ve Vídni, tak v řadě hlavních měst spolkových zemí.

Například v Linci situaci ještě zkomplikoval protest trojice aktivistů z hnutí Letzte Generation (Poslední generace), kteří se na jednom z dálničních přivaděčů přilepili k vozovce. Další protesty aktivistů se uskutečnily v Innsbrucku a Štýrském Hradci.

Šéf rakouských drah ÖBB Andreas Matthä rozhlasové stanici Ö1 ráno řekl, že pro stávku nemá žádné pochopení. Nabídka zaměstnavatele v kolektivních vyjednáváních byla podle něj "více než férová a více než atraktivní". Matthä očekává, že v úterý se provoz do značné míry vrátí k normálu.

Šéf odborů vida Roman Hebenstreit, podle něhož jsou zaměstnanci připraveni dál jednat, postoji drah nerozumí a nadále požaduje zvýšení mezd všech zaměstnanců o 400 eur (9700 Kč) měsíčně. ÖBB zatím nabízejí 208 eur (5000 Kč) navíc, což ale podle Hebenstreita při prudce rostoucích cenách nestačí. Příjem některých zaměstnanců je totiž podle něj pod hranicí chudoby.

V Rakousku je podle ÖBB za normálních okolností na cestě zhruba 8000 osobních a nákladních vlaků různých provozovatelů. Vlakem denně v této alpské republice cestuje zhruba milion lidí.