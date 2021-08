Stávka strojvedoucích zaskočila v Berlíně zejména cizince

Berlín - Dvoudenní stávka strojvedoucích německého železničního dopravce Deutsche Bahn (DB) dnes obyvatele Berlína příliš nezaskočila, s problémy se naopak na berlínském hlavním nádraží potýkali cizinci nebo lidé, kteří směřovali mimo německou metropoli. V hlavním městě je možné bez potíží cestovat metrem, tramvají či autobusem, ve velmi omezeném režimu funguje městská železnice S-Bahn. Stávku za vyšší mzdy zahájili už v úterý večer strojvedoucí nákladní dopravy, ke kterým se dnes nad ránem přidali jejich kolegové z osobních vlaků. Protestní akce skončí v pátek v 02:00.

Nástupiště berlínského hlavního nádraží dnes byla nezvykle opuštěná, na lavičkách posedávali jen cestující s velkými kufry, kteří doufali, že spoj jejich směrem přece jen pojede. Takto na spoj čekala i dvojice Rumunů. "Chceme jet do Frankfurtu nad Odrou," řekli ČTK. Nakonec se dozvěděli, že žádný vlak z hlavního nádraží do Frankfurtu zřejmě nevyjede. Jako doporučení dostali radu dostat se do braniborského Erkneru, odkud regionální vlaky do Frankfurtu nad Odrou u hranic s Polskem omezeně jezdí.

Do Erkneru, odkud mohou pokračovat regionálním vlakem, doporučují DB využít městskou železnici. Ta v centru Berlína jezdí ve dvacetiminutovém intervalu, linky ale v celé délce neobsluhuje. Rumuni tak odjeli se soupravou S-Bahn do stanice Ostkreuz, kde museli přestoupit na linku do Erkneru. Jindy hodinová jízda do Frankfurtu nad Odrou se tak proměnila na několikahodinovou cestu s nejméně dvěma přestupy.

Zaskočen stávkou byl také Američan, který se dopoledne snažil dostat do Drážďan. Od zaměstnance zákaznického centra se dozvěděl, že jeho přímý vlak byl bez náhrady zrušen. Do saské metropole se může dostat jen s přestupy a nejrychlejší cesta navíc potrvá kolem čtyř hodin. To je dvojnásobek běžné jízdy spojem InterCity. "Musím jet, v Drážďanech mě čekají," řekl zpravodaji ČTK.

Skupina mladých Němců s krosnami, která se dnes z Berlína vracela do Mnichova, měla větší štěstí. Dráhy na dopoledne slíbily přímý vlak. Mladí lidé, kteří měli pro stávkující strojvedoucí pochopení, uvedli, že vlak bude zřejmě přeplněný, jet s ním se ale i tak nehledě na hygienická rizika související s pandemií nemoci covid-19 rozhodli zkusit.

Zatímco nástupiště dálkových a regionálních vlaků dnes zela prázdnotou, o poznání živěji bylo na peronech vyhrazených městské železnici S-Bahn. Ta v centru funguje s velkými omezeními, cesta z centra Berlína na okraj se ale bez přestupu neobejde.

Před zákaznickým centrem DB na berlínském hlavním nádraží a také před informačními stánky se dopoledne tvořily fronty dlouhé desítky metrů. Zaměstnanci drah cestujícím vysvětlovali, že jízdenky mohou vrátit, anebo je využít v jiné dny. Jeden z pracovníků drah ČTK řekl, že většina cestujících se chová trpělivě. Dráhy také zřídily bezplatnou informační linku, kde se lidé o možnostech cestování po železnici a o dopadech stávky na jejich spoje dozvědí více.