Stávka strojvedoucích ochromila především východ Německa

Berlín - Stávka strojvedoucích německé železniční společnosti Deutsche Bahn (DB) za vyšší mzdy ochromila především východ Německa, kde se oproti běžnému jízdnímu řádu daří vypravovat kolem deseti až patnácti procent regionálních vlaků. Dnes to novinářům před hlavním nádražím v Berlíně řekl mluvčí DB Achim Stauss. Šéf odborového svazu strojvedoucích (GDL) Claus Weselsky v rozhovoru s deníkem Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) prohlásil, že nynější protest skončí ve středu v 02:00, ale že další a možná i delší stávka může následovat, pokud dráhy nepředloží lepší nabídku.

"Náhradní jízdní řád se dnes daří plnit. Naším cílem je vypravovat v dálkové dopravě 30 procent spojů proti běžnému řádu," řekl Stauss, podle kterého v pondělí jezdilo zhruba 30 procent dálkových vlaků.

"V regionální dopravě se to podobně jako v pondělí liší podle regionů. Jádrem stávky je východ Německa, kde oproti běžnému stavu plánujeme kolem deseti až 15 procent vlaků, v západních spolkových zemích to bude více. V celoněmeckém průměru to je asi 40 procent regionálních spojů," řekl Stauss. Důvodem rozdílu je povaha smluv strojvedoucích ze západu země, která mnohým stávkování zapovídá.

GDL chce dosáhnout ještě letos zvýšení mezd o 1,4 procenta a v nadcházejícím roce o dalších 1,8 procenta. Požaduje také jednorázový příspěvek 600 eur (zhruba 15.300 Kč) kvůli dopadům pandemie nemoci covid-19. DB nabízejí vyšší mzdy od roku 2022, argumentují přitom hospodářskými dopady pandemie, o příspěvku ale chtějí jednat.

Odborový předák Weselsky tvrdí, že DB s žádnou konkrétní nabídkou nepřišly a že pro jednání jsou potřebné částky. Současná stávka podle něj skončí, jak bylo stanoveno, tedy ve středu nad ránem, jen několik hodin před odjezdem německého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera na třídenní návštěvu České republiky. Steinmeier jede přímým vlakem, které nyní mezi Berlínem a Prahou nejezdí. Spoje do české metropole začínají a končí v Drážďanech.

"Naše stávka potrvá do středy 02:00. Pak jsou na tahu Deutsche Bahn. A pokud učiní další "skvělou" nabídku, přijdeme s dalším protestem," řekl Weselsky s nadsázkou listu FAZ. "Můžeme stávkovat déle než teď," dodal.

Nynější stávku zahájili v sobotu večer strojvedoucí nákladní dopravy, v pondělí ráno se k nim přidali jejich kolegové z osobní dopravy. Před dvěma týdny uspořádal svaz GDL už jednu stávku, která v osobní dopravě trvala také dva dny.