Stavět najednou dva bloky bude výhodnější, míní Energetické Třebíčsko

Třebíč - Sdružení Energetické Třebíčsko usiluje o to, aby se v jaderné elektrárně Dukovany na Třebíčsku stavěly najednou dva nové bloky. Podle předsedy sdružení Vítězslava Jonáše by stavba dvou bloků v jednom místě snížila celkové náklady. Řekl to při dnešní návštěvě ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) v Třebíči. Stavba nového bloku v Dukovanech se připravuje, podle Síkely opce umožňuje stavět i druhý blok. Nutně ale ne na stejném místě.

"Náklady při stavbě dvojbloku jdou na dvě třetiny skutečných nákladů, to přece i ministerstvo musí vnímat. Při kapacitě firem, které tady udělají zázemí, které tady vybudují byty - to je, řekl bych, až trestuhodné nestavět naráz," řekl Jonáš. Stavební společnosti včetně Metrostavu podle něj už v okolí elektrárny poptávají volné pozemky, na kterých by zázemí pro firmy stavějící nový blok budovaly. Na stavbě nového bloku má pracovat až 5000 lidí.

"My máme opci v rámci nabídek (na stavbu nového bloku) na to, abychom mohli, v případě, že nabídky budou vyhovující, se rozhodnout pro výstavbu více zdrojů najednou. Pokud pro to budou vhodné podmínky, tak já takový postup nevylučuji," řekl dnes novinářům Síkela. Stavět několik zdrojů zároveň ale podle něho nutně neznamená stavět je oba v Dukovanech.

Podle Síkely by bylo vhodné, aby se na výstavbě bloku z 60 procent podílely české firmy. Jonáš míní, že pro ně bude rozhodující, jak rychle vláda rozhodne o datu výstavby. Nemělo by to trvat déle než v Polsku, které chce svoji první jadernou elektrárnu začít stavět v roce 2026. "Pokud budeme zaostávat za Polskem, firmy mohou přejít dělat do Polska. V žádném případě tady u firem nejsou kapacity takové, aby se mohlo dělat v Česku i Polsku," řekl Jonáš.

Sdružení Energetické Třebíčsko funguje od roku 2013. Zakládajícím členy jsou město Třebíč a obce Dukovany a Rouchovany, Okresní hospodářská komora Třebíč a Střední průmyslová škola Třebíč. Hlavní náplní je zastupovat a hájit zájmy členů ve vztahu k udržení a dalšímu rozvoji energetického odvětví v regionu, podpora dalšího provozu elektrárny Dukovany a výstavba jejího nového bloku.

Bloky Dukovan byly uváděné do provozu v letech 1985 až 1987. Letos chce společnost ČEZ do obnovy zařízení investovat přes 2,3 miliardy korun, bude to skoro o půl miliardy víc než v uplynulém roce. Investicemi chce zajistit provozování bloků 60 let, tedy nejméně do roku 2047. Společnost zároveň připravuje stavbu nového dukovanského bloku. Podle generálního ředitele firmy Elektrárna Dukovany II Petra Závodského je snahou, aby byla smlouva s dodavatelem připravená k podpisu do konce roku 2024. Zájem o tuto zakázku mají francouzská společnost EDF, jihokorejská firma KHNP a severoamerický Westinghouse.