Stavěním více než 40 metrů vysoké máje začínají v Lanžhotě tradiční hody

Lanžhot (Břeclavsko) - Povel "horé" linoucí se dnes odpoledne náměstím byl znamením, že brzo naplno začnou tradiční krojované hody v Lanžhotě na Břeclavsku. Právě stavění více než 40 metrů vysoké máje, na kterém se společnými silami podílí několik mužů, patří k prvním činnostem, které hody obnáší. Každoročně ho sledují stovky lidí, řekl ČTK starosta Ladislav Straka (Volba pro Lanžhot).

"Lanžhotské hody patří k největším. Sjíždí se sem lidé z celé republiky i zahraničí. Stavění máje je velkou atrakcí, každoročně to sleduje 1000 až 2000 lidí, je vysoká jako kostel," poznamenal Straka. Pokud se nezlomí, jako se tomu naposledy stalo v roce 2001, brzy zazní písnička Tá lanžhotská mája tenká. "Zítra nás čeká taneční zábava pod májů, která pokračuje i v pondělí a v úterý," dodal starosta. Přípravě hodů se poslední týden obec intenzivně věnovala. Máj vyžadovala speciální úsilí.

"V pátek večer se kluci pouští do ručního vykopávání jamy, ve které bude mája stát. Aby věděli, do jaké hloubky musí kopat a aby se zvýšila jejich motivace k práci, schovali jim tam loňští legrůti flašku, o jejíž vykopání se předhání. Pro zjištění správné hloubky se umí ještě použít speciální míra. Jama je dost hluboko vykopaná tehdy, když si kluk stoupne na dno, zvedne ruce společně s rýčem nad hlavu a špička rýče sahá právě k povrchu," popsala Kateřina Paulíková. Tyto práce musí být hotové do sobotního rána, kdy přichází na řadu další činnosti spojené s postavením máje. Patří mezi ně třeba spojení všech částí, aby vznikla vysoká a rovná mája.

Tradiční hody v Lanžhotě oslovují i mladší generace. "Chasa má letos kolem 20, 30 členů, v poslední době přibylo dost nových. V týdnu jsme měli i školičkové hody, kdy byli v krojích naši nejmenší. Snažíme se, aby si děti na hody zvykly, tradici udržovaly a pokračovaly v ní i v chase," dodal Straka.

Novinkou letošního ročníku jsou vratné kelímky. Podle starosty po hodech vždy zůstávalo velké množství jednorázového odpadu, které představuje ekologickou zátěž. Město proto zavedlo zálohované kelímky na pivo a limonádu, které jsou vyzdobené místními motivy. Je na nich třeba Kostel Povýšení svatého kříže nebo chlapec, jak sedí na dubové větvi se třemi žaludy, což představuje pověst o lanžhotském znaku. "Snad nám pomohou redukovat množství odpadu. Jiné změny ale nemáme, myslím že na těch tradicích je pěkné právě to, že zůstávají tradiční," doplnil starosta.