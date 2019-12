Stavební zákon podle obcí nelze připomínkami uvést do žádoucího stavu

Praha - Návrh nového stavebního zákona je natolik kontroverzní, že ho nelze uvést v žádném dohodovacím či připomínkovém řízení do požadovaného stavu. V tiskové zprávě k dnešnímu ukončení připomínkového řízení to uvedl předseda Svazu měst a obcí (SMO) ČR František Lukl. Změny stavebního zákona, které mají vést ke zrychlení stavebního řízení, jsou podle něj nutné a podporuje je. Svaz vznesl více než 50 konkrétních připomínek a zhruba dvacítku obecných. Podle svazu však ani tisíc připomínek neudělá ze špatného zákona dobrý.

Mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Vilém Frček zákon obhajuje, s novým zákonem podle něj nebude potlačen veřejný zájem u památek, požární ochrany ani ekologie. Připomínky je možné zasílat celý dnešní den, jejich konečný počet bude známý v první polovině ledna 2020, uvedl mluvčí.

K nejkřiklavějším příkladům špatně připraveného návrhu stavebního zákona patří podle Lukla rezignace na ochranu veřejných zájmů a uspokojování zájmů soukromých. Riziko spatřuje i v převedení rozhodovacích pravomocí místních samospráv na ústřední orgán, což povede k vylidňování venkova kvůli špatné dostupnosti veřejné správy. Pozornost se upírá na zákon a jeho kvalitu, ale podceňují se hrozby personálních rizik reformy, upozornil. Nedostatečně připravená je podle něj i digitalizace řízení.

"Cílem našich připomínek je upozornit na nejkritičtější ustanovení, která vybočují ze systému veřejné správy, jsou ohrožením ústavního práva měst a obcí na jejich samosprávu, ohrozí funkčnost systému povolení staveb, nebo dokonce mohou vést i k prodloužení povolování staveb," uvedl Lukl, který je i starostou Kyjova.

Vytvoření centrálního stavebního úřadu kritizuje také místopředseda opoziční ODS a starosta Líbeznic u Prahy Martin Kupka. Změna poškodí stavebnictví, uvedl s poukazem na analýzu ministerstva vnitra, podle níž vznik úřadu vyjde na 204 miliard korun a ochromí výstavbu až na 18 měsíců. "Nehledě na to, že by tak vznikla nová mocenská struktura s příslušnými směrnicemi, nařízeními, kancelářemi, auty a centralistickým řízením, které by oddálilo reálný výkon stavebního práva od občanů," doplnil Kupka. Pokud vláda nevyslyší argumenty kritiků, připraví ODS vlastní novelu stavebního zákona, dodal.

Digitalizaci stavebního řízení, kterou už schválila Sněmovna, bude podle SMO nutné uvést do praxe. Podle výkonné ředitelky svazu Radky Vladykové půjde o práci na několik let. "Bylo by tedy vhodné nejprve řádně nastavit funkční digitalizaci řízení, uvést ji do provozu a až následně, pokud to bude nutné, zavádět další změny v systému stavebních úřadů," uvedla.

Podle svazu je už nyní problémem personální obsazení stavebních úřadů. Očekává, že transformace přinese další personální ztráty proti současnému stavu, a návrh neobsahuje řešení této hrozby. Nejpozději v roce 2022 tak podle svazu nastane kolaps povolování staveb v ČR. Podle mluvčího ministerstva bude přechod v souladu se zákoníkem práce. "Obcím současně nic nebrání u svých úředníků, kteří vysloví přání zůstat i nadále v pracovněprávním vztahu k obci či kraji, jim nabídnout jinou volnou pracovní pozici, která nebude přechodem pod Nejvyšší stavební úřad dotčena," podotkl Frček.

Svaz problémy spatřuje i v automatickém povolení, přináší podle něj víc nejistot než přínosů. "Generování automatických rozhodnutí může ohrozit práva účastníků řízení a tento institut může být v praxi zneužíván. Vzhledem k tomu, že automatické povolení nebude mít základní náležitost rozhodnutí, a to odůvodnění, bude vždy v rozporu se zákonem, tzn. vždy bude muset být zahájeno přezkumné řízení," uvedl svaz.

Připomínkové řízení k novému stavebnímu zákonu končí dnes o půlnoci. Podle ministerstva pro místní rozvoj má urychlit a zjednodušit povolování staveb. Povolovací řízení u staveb by se mělo zkrátit ze současného průměru 5,4 roku na jeden rok, což se podle odborníků týká spíše větších developerských projektů. Norma by podle vládního plánu měla platit od roku 2021. Návrh zákona se setkává s kritikou z řady míst, vedle měst a obcí jej kritizují hasiči, památkáři, ochránci životního prostředí i část úředníků z MMR. Podle kritiků znění zákona připravila Hospodářská komora a norma je šitá na míru developerům.

Důvodem pro zapojení Hospodářské komory bylo podle Frčka maximální zrychlení prací, aby zákonodárci mohli nový zákon schválit za tři roky. "HK ČR byla za odborného partnera zvolena jako největší představitel malých i velkých investorů proto, aby do nové úpravy stavebního práva přenesla praktické zkušenosti a již v průběhu prací mohla být nalezena co nejširší shoda na nové podobě stavebního zákona. K podobnému kroku stát v minulosti přistoupil třeba u nového občanského zákoníku," uvedl mluvčí.

Svaz sdružuje téměř 2700 měst a obcí a svými členy tak čítá více než 8,4 milionu obyvatel Česka.