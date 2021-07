Stavební zákon narazil v Senátu, čeká ho nové schvalování ve Sněmovně

Praha - Senát jednomyslně zamítl návrh nového stavebního zákona. Členům horní parlamentní komory vadil hlavně přesun stavebních úřadů pod stát a centralizace stavební správy pod Nejvyšší stavební úřad. O zákonu bude muset znovu hlasovat Sněmovna. Pokud by norma nebyla schválena, mělo by to podle Asociace developerů fatální dopad na stavebnictví a snížilo by to konkurenceschopnost české ekonomiky. Za chybu označila dnešní rozhodnutí Hospodářská komora, který vyzvala poslance k urychlenému schválení normy. Zamítnutí zákona naopak uvítaly ekologické organizace, podle nichž by způsobil rozvrat v systému ochrany cenných přírodních území, zemědělské půdy i zeleně ve městech

Nový stavební zákon se připravuje několik let. Vláda si od něj slibuje hlavně rychlejší stavební řízení. Podle kritiků ale podoba schválená poslanci nahrává jen developerům

Na plénu dnes proti přijetí hlasovalo všech 65 přítomných senátorů. Stejně tak Senát zamítl i změnový zákon, který má upravit šest desítek souvisejících norem.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO), jejíž úřad zákon připravoval, kritizovala senátory za neochotu diskutovat o institucionální změně. "Mnoho změn stavebního zákona senátoři pozitivně kvitovali, bohužel o institucionální změně nechtěli debatovat vůbec," uvedla Dostálová na twitteru.

Podle lidoveckého předsedy Mariana Jurečky byl ale zákon špatně připravený. "Nakonec jsme vyhodnotili, že takový paskvil se nedá opravit za pár dnů," napsal Jurečka na twitteru. Je přesvědčený, že pokud bude zákon přijat, rozhodně nepovede ke zlepšení současného stavu.

Zákon se nyní vrací do Sněmovny. Pro jeho prosazení bude zapotřebí nejméně 101 poslanců. Není jisté, zda se předkladatelům zákona podaří tuto většinu získat. Při červnovém sněmovním schvalování zákon prošel jen hlasy ANO, SPD a tří sociálních demokratů.

Nechválení zákona by podle Asociace developerů mělo fatální dopad na celé české stavebnictví a snížilo by to konkurenceschopnost ekonomiky proti okolním zemím. Změna zákona je potřebná pro drobné stavebníky, stavební společnosti a developery, ale také pro města, obce, kraje i stát, uvedl ředitel Asociace developerů Tomáš Kadeřábek. "Nehraje se o politické body, ale o budoucnost jednoho z nejdůležitějších průmyslových odvětví v České republice, navíc v době velmi křehké a nejisté," dodal.

Kriticky hodnotí dnešní rozhodnutí Senátu Hospodářská komora ČR. "Považujeme za chybu, že Senát nepodpořil návrh, který by zajistil rychlé stavební řízení moderního střihu," uvedl prezident komory Vladimír Dlouhý. Podle něj musí Sněmovna jednat rychle, vrácený zákon neprodleně projednat a schválit. "Není čas čekat. Rekodifikace bude buď největším úspěchem současné Poslanecké sněmovny, nebo naopak jejím největším neúspěchem,“ doplnil Dlouhý. Podle komory se Senát vzdal odpovědnosti za odstranění zásadních problémů, které současný stav přináší.

Stavební zákon se podle České komory architektů (ČKA) stal hlavně politickým a předvolebním tématem. Měl by být výsledkem širší shody politiků, podobně jako třeba penzijní reforma, sdělila komora, která přijetí nové právní normy dlouhodobě požadovala a podporovala. "Pokračování současného stavu je nejméně dobrým řešením," uvedl předseda ČKA Jan Kasl. Podle něho hrozí, že výsledek více než dvouleté práce mnoha odborníků může skončit v koši.

Naopak spokojenost s dnešním rozhodnutím senátorů vyjádřila asociace ekologických organizací Zelený kruh. Současná podoba zákona by podle ní způsobila rozvrat v systému ochrany zvláště cenných přírodních území, zemědělské půdy i zeleně ve městech. "Systém, kdy stavební úřad vystupuje zároveň jako orgán ochrany přírody, orgán státní správy lesů, orgán ochrany zemědělského půdního fondu a památkový úřad, představuje světový unikát," uvedli zástupci asociace v tiskové zprávě.

Podle ekologů návrh také likviduje ochranu veřejných zájmů založenou na odborném posouzení, centralizace hrozí posílením korupce a v zákoně chybí nástroje pro zvládnutí klimatické změny. "Stávající systém je třeba změnit, nikoliv ale k horšímu," poznamenal ředitel Zeleného kruhu Daniel Vondrouš.