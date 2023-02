Stavební spořitelny v lednu půjčily 2,1 mld. Kč, meziročně o 75,6 pct. méně

Praha - Stavební spořitelny v lednu poskytly úvěry za 2,1 miliardy korun. Proti předchozímu roku to znamená pokles o 75,6 procenta. Vzrostl naopak zájem o nové smlouvy o stavebním spoření, které uzavřelo přes 50.000 klientů, meziročně o 15,6 procenta víc. Cílová částka nových smluv vzrostla o 64 procent na 28,8 miliardy korun. Vyplývá to z údajů všech pěti tuzemských spořitelen, které má ČTK k dispozici.

Za loňský rok poskytly stavební spořitelny úvěry za 56,7 miliardy korun, což představovalo padesátiprocentní pokles proti hodnotám rekordního roku 2021 a návrat k dlouhodobému průměru před rokem 2020. Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS) uvedla, že meziroční pokles objemu úvěrů byl sice větší, než počátkem roku očekávala, upozornila ale na to, že objem hypotečních úvěrů klesl loni dokonce o 80 procent.

Pro letošní rok očekává AČSS zvýšení objemu poskytnutých úvěrů o deset procent. Pro vývoj počtu nových smluv o stavebním spoření podle ní bude důležité, jak vláda přistoupí k návrhu Národní ekonomické rady vlády (NERV) na omezení či zrušení státní podpory stavebního spoření.

Ministerstvo financí v současnosti zvažuje zrušení nebo omezení státní podpory stavebního spoření. Mělo by to být jedno z opatření pro konsolidaci veřejných financí, které jsou v hlubokém strukturálním schodku. Za tři čtvrtletí loňského roku stát vyplatil na podpoře stavebního spoření 4,3 miliardy korun.

Podle stavebních spořitelen by zrušení státní podpory vedlo ke ztrátě motivace vkládat peníze do systému stavebního spoření, což by omezilo dostupnost úvěrů na rekonstrukce domů a bytů. Stavební spořitelny poskytují úvěry ze svých zdrojů, tedy z vkladů klientů, kteří si spoří.

Objem poskytnutých úvěrů v lednu 2023:

spořitelna úvěry objem (v mil. Kč) meziroční změna (v pct.) celkem smluv (v tis.) ČSOB Stavební spořitelna 390 -79,9 1185 SSČS 581 -70 673 Modrá pyramida 495 -80,9 519 Raiffeisen stavební spořitelna 500 -72,1 609 Moneta stavební spořitelna 95 -52,5 391 CELKEM 2061 -75,6 3377

Počet poskytnutých úvěrů a nově uzavřených smluv v lednu 2023:

spořitelna nové smlouvy 2023 cílová částka 2023 (v mil. Kč) nové smlouvy 2022 cílová částka 2022 (v mil. Kč) počet poskytnutých úvěrů 2023 počet poskytnutých úvěrů 2022 ČSOB Stavební spořitelna 12.860 6442 13.592 5363 602 1100 SSČS 9021 4580 8906 3776 1033 1674 Modrá pyramida 9350 2191 10.879 3296 502 1017 Raiffeisen stavební spořitelna 8983 12280 5872 3709 631 951 Moneta stavební spořitelna 9961 3261 4151 1391 121 198 CELKEM 50.175 28.754 43.400 17.535 2889 4940

Zdroj: Stavební spořitelny