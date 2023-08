Stavební spořitelny půjčily do července 20,3 miliardy Kč, polovinu toho co loni

Praha - Stavební spořitelny poskytly od ledna do konce července úvěry za 20,3 miliardy korun. Je to o 52,9 procenta méně než ve stejném období loňského roku, propadá se zejména objem úvěrů zajištěných zástavním právem k nemovitosti. Meziročně se snížil i počet nově uzavřených smluv o stavebním spoření, stejně jako cílová částka, na kterou lidé spoří. Vyplývá to z údajů všech pěti českých stavebních spořitelen, které má ČTK k dispozici.

Počet poskytnutých úvěrů se meziročně snížil o 23,3 procenta na 26.935. Ubývá zejména úvěrů, za které lidé ručí vlastní nemovitostí. Jejich počet byl o 72 procent nižší než loni, objem se snížil o tři čtvrtiny. Naproti tomu zájem o nezajištěné úvěry zůstává na 95 procentech loňské úrovně jak co do počtu, tak do objemu.

"Pokles objemu úvěrů je tažený především zajištěnými úvěry hypotečního typu. Výše propadu v podstatě koresponduje s meziročním propadem hypotečního trhu," sdělil ČTK manažer produktů na bydlení Komerční banky Ondřej Šuchman. U nezajištěných úvěrů je poptávka stabilní, dodal. "U těchto typů úvěrů naopak očekáváme vzrůstající zájem, jelikož jsou nejdostupnější cestou, jak získat zdroje na investice do rekonstrukcí a opatření na snížení energetické náročnosti domácností," řekl.

Za loňský rok poskytly stavební spořitelny úvěry za 56,7 miliardy korun, což představovalo padesátiprocentní pokles proti hodnotám rekordního roku 2021 a návrat k dlouhodobému průměru před rokem 2020.

Stavební spořitelny za prvních sedm měsíců roku uzavřely 258.519 nových smluv o stavebním spoření, meziročně o 17,3 procenta méně. Snížila se i cílová částka, která letos činí 155,7 miliardy korun, o sedm procent méně než loni.

"Pokles vkladů v sektoru v první polovině tohoto roku způsobila především nejistota, která okolo systému stavebního spoření panovala," uvedl Šuchman. Vláda kvůli konsolidaci veřejných financí zvažovala úplné zrušení státní podpory pro stavební spoření. Nakonec se rozhodla maximální výši podpory snížit na polovinu ze současných 2000 korun, a to u nových i existujících smluv.

Zároveň vláda chce podpořit využívání stavebního spoření pro zajištění větší dostupnosti energeticky úsporného bydlení, což deklarovalo i memorandum mezi ministerstvy životního prostředí a financí a stavebními spořitelnami. "Po podpisu memoranda o spolupráci s ministerstvem financí a ministerstvem životního prostředí se situace (vkladových smluv) začíná zlepšovat. Naši klienti už jasně vědí, jakým způsobem se systém bude dál vyvíjet," řekl Šuchman.

Podotkl, že už nyní klienti stavebních spořitelen využívají naspořené peníze nejčastěji na rekonstrukce bydlení. "Růst cen energií již loni významně zvýšil poptávku po investicích do energeticky úsporných opatření. Lidé kombinují pro tyto investice naspořené prostředky s výhodnými úvěry stavebních spořitelen," uzavřel Šuchman.

Objem poskytnutých úvěrů za leden až červenec 2023:

spořitelna úvěry objem (v mil. Kč) meziroční změna (v pct.) celkem smluv (v tis.) ČSOB Stavební spořitelna 4060 -55,6 1126 SSČS 5981 -47,9 655 Modrá pyramida 5677 -51,3 505 Raiffeisen stavební spořitelna 4002 -56,1 589 Moneta stavební spořitelna 543 -66,7 358 CELKEM 20.263 -52,9 3233

Počet poskytnutých úvěrů a nově uzavřených smluv za leden až červenec 2023:

spořitelna nové smlouvy 2023 cílová částka 2023 (v mil. Kč) nové smlouvy 2022 cílová částka 2022 (v mil. Kč) počet poskytnutých úvěrů 2023 počet poskytnutých úvěrů 2022 ČSOB Stavební spořitelna 78.103 44.006 85.863 37.720 5913 7364 SSČS 48.868 21.053 62.241 28.985 9875 13.201 Modrá pyramida 59.396 17.268 71.261 23.886 5005 6167 Raiffeisen stavební spořitelna 41.763 63.261 56.021 62.890 5374 6765 Moneta stavební spořitelna 30.389 10.069 37.125 14.076 768 1642 CELKEM 258.519 155.657 312.511 167.557 26.935 35.139

Členění poskytovaných úvěrů a smluv za leden až červenec 2023:

Leden až červenec 2023 Leden až červenec 2022 úvěry počet (v kusech) objem (v mil. Kč) počet (v kusech) objem (v mil. Kč) zajištěné pro fyzické osoby 2557 6921,8 9127 27.843,6 nezajištěné pro fyzické osoby 24.086 12.071,7 25.439 12.614,2 zajištěné pro právnické osoby 0 0 1 13 nezajištěné pro právnické osoby 22 84 84 337 komerční 270 1185,8 488 2216,8 nové smlouvy počet (v kusech) cílová částka (v mil. Kč) počet (v kusech) cílová částka (v mil. Kč) fyzické osoby 258.468 155.453 312.382 167.100 právnické osoby 51 204 129 457

Zdroj: Stavební spořitelny