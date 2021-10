Stavební spořitelny letos do září poskytly rekordní objem úvěrů

Praha - Stavební spořitelny poskytly letos do konce září úvěry za 83,7 miliardy korun. V meziročním srovnání to je nárůst o 73 procent. Vyplývá to z údajů ČTK od všech pěti stavebních spořitelen v ČR. Objem úvěrů je za tři čtvrtletí rekordní, a to i ve srovnání s celoročními výsledky. Dosud nejvíce, zhruba 75 miliard korun úvěrů, poskytly stavební spořitelny za celý rok v roce 2008.

Zároveň ale stavební spořitelny zaznamenaly tříprocentní pokles zájmu o nové smlouvy o stavebním spoření, kterých letos ke konci září uzavřely zhruba 349.000. Zároveň o 134 miliard korun na 295 miliard stoupla meziročně celková cílová částka u nově uzavřených smluv. Cílová částka vyjadřuje budoucí záměry zákazníka, tedy kolik si hodlá naspořit nebo půjčit na bydlení.

"O úvěry na bydlení je neutuchající zájem. Konkrétně u stavebních spořitelen pokořily svá historická roční maxima již za tři čtvrtletí letošního roku. Otázkou, či spíš zajímavostí zůstává, zda se na konci prosince přehoupnou i přes magickou stovku. Mohly by, neboť v době růstu úrokových sazeb těží klienti z toho, že sazby u stavebních spořitelen reagují na změny o něco pomaleji než u bank," řekl ČTK tajemník Asociace českých stavebních spořitelen Jiří Šedivý.

V případě smluv tříprocentní pokles zájmu představuje podle něj stabilní a normální vývoj zhruba na úrovni minulého roku. "To je, s přihlédnutím k tomu, že prim nyní hrají jednoznačně úvěry, velmi dobrý výsledek," uvedl. Do konce roku v tomto případě Šedivý neočekává významnou změnu trendu a za celý rok by spořitelny mohly uzavřít zhruba půl milionu nových smluv. "Také růst cílové částky ukazuje, že i na straně vkladů je stavební spoření v dobré kondici i s výhledem do příštích let," dodal.

Za celý loňský rok spořitelny poskytly podle ročenky Asociace českých stavebních spořitelen úvěry za 65,4 miliardy korun, meziročně o 37 procent více. Zájem o nové smlouvy o stavebním spoření včetně navýšení cílové částky loni klesl o pět procent na zhruba 520.000.

Stavební spořitelny poskytují úvěry ze svých zdrojů, tedy z vkladů klientů, kteří si spoří. Naopak hypoteční banky si na úvěr, který pak poskytnou klientovi, většinou půjčují. Úrokové sazby závisejí na délce doby fixace a ceně peněz na mezibankovním trhu.

Objem poskytnutých úvěrů leden-září 2021:

spořitelna úvěry objem (v mil. Kč) meziroční změna (v pct) celkem smluv (v tis.) ČSOB Stavební spořitelna 25.835 50 1299 SSČS 14.311 54 559 Modrá pyramida 26.268 98 538 Raiffeisen stavební spořitelna 15.455 104 583 MONETA Stavební spořitelna 1871 104 381 CELKEM 83.740 73 3360

Počet poskytnutých úvěrů a nově uzavřených smluv leden-září 2021:

spořitelna Nové smlouvy 2021 Cílová částka 2021 (v mil. Kč) Nové smlouvy 2020 Cílová částka 2020 (v mil. Kč) Počet poskytnutých úvěrů 2021 Počet poskytnutých úvěrů 2020 ČSOB Stavební spořitelna 126.248 155.306 119.178 44.121 13.450 11.911 SSČS 58.722 21.859 66.911 21.068 16.255 13.538 Modrá pyramida 77.324 52.328 67.064 30.889 10.718 8001 Raiffeisen stavební spořitelna 49.461 50.740 64.715 49.623 8175 5918 MONETA Stavební spořitelna 37.243 14.549 43.594 15.341 2572 1723 CELKEM 348.998 294.782 361.462 161.042 51.170 41.091

Zdroj: Stavební spořitelny