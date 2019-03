Praha - Stavební práce na úseku dálnice D1 mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem pravděpodobně znovu začnou letos v dubnu. Stavební firma, která uspěje v připravovaném výběrovém řízení, by tam měla nejprve odstranit chyby, které na dálnici zůstaly. ČTK to dnes řekl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Kroupa. ŘSD nyní čeká na vypracování znaleckého posudku o aktuálním stavu úseku.

Podle Kroupy zůstaly po předchozím zhotoviteli na dálnici chyby. Jde například o poškozenou kanalizaci, kvůli čemuž se na nejnižším místě úseku hromadila na vozovce voda, která v chladném počasí namrzala.

ŘSD chce vypsat výběrové řízení na nového zhotovitele rychle. "Nyní analyzujeme možnost, že novou zakázku vypíšeme tak, aby v dubnu tohoto roku už tam byla firma, která nejprve bude odstraňovat věci, které mohou trvale poškodit majetek státu," řekl Kroupa. Upozornil právě na nepřipojenou drenáž, která by mohla zasáhnout do podloží dálnice. "Pokud bychom to neudělali, byl by z toho velký problém," podotkl.

Konkrétní podoba a termín stavebních prací bude podle šéfa ŘSD záviset na znaleckém posudku o stavu úseku, který se úřad nechal vypracovat. "Pokud znalec potvrdí naše obavy, tak si myslím, že v dubnu znovu zahajujeme stavební práce," dodal.

Provoz na rozestavěném úseku je v současnosti plně otevřený, maximální rychlost je však snížena na 100 km/h. Úsek měl být podle původně plánů bez omezení v průběhu února, ŘSD však kvůli stavu vozovky dálnice sníženou rychlost prodloužila. Podle Kroupy se na D1 u Humpolce bude jezdit sníženou rychlostní nejspíš až do kompletního dokončení opravy úseku.

Rekonstrukce dálnice D1 mezi 94. a 104. kilometrem za 1,75 miliardy korun začala loni na jaře. Původní zhotovitel, kterým bylo konsorcium tvořené českou firmou Geosan Group, italskou Toto Costruzioni Generali a kazašskou SP Sine Midas Stroy, nestihl práce v naplánovaných termínech. ŘSD po problémech s kolabující dopravou v polovině prosince s původním dodavatelem ukončilo spolupráci. Od ledna pracovalo ŘSD na zprovoznění původně zúženého úseku.