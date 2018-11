Ve Vilémově na Havlíčkobrodsku, kde se 4. září zřítil silniční most, pokračovali 5. září hasiči se specializovanou technikou v odstraňování trosek.

H. Brod - Stavbyvedoucí firmy Bögl & Krýsl Josef Spour má jít podle havlíčkobrodského soudu na čtyři roky do vězení za pád mostu ve Vilémově, při němž v roce 2014 zemřeli čtyři lidé. Soud mu také zakázal činnost stavbyvedoucího.

V případu je obžalováno deset lidí, jsou mezi nimi zástupci firem, dozoru i zadavatele. Obvinění odmítají. Vyjádření k dalším obžalovaným soud ještě čte. Podle soudce Spour nezajistil celoplošné podepření mostu a nereagoval na vznikající nebezpečí.

Pád rekonstruovaného silničního mostu ve Vilémově na Havlíčkobrodsku si 4. září 2014 vyžádal čtyři oběti. Osudové odpoledne pracovala pod mostem ve Vilémově šestice dělníků. Tři Češi a tři Slováci právě připravovali podpěry pro klenbu mostu, když se most rozlomil v půlce. Několik tun betonu, kamení a hlíny připravilo na místě o život čtyři lidi. Mrtví byli uvězněni pod těžkými kameny, které je zatlačily do bahna. Podle zasahujících hasičů neměli šanci na přežití. Tragédii přežili dva muži ze Slovenska. Jeden z nich utrpěl pouze šrámy, zatímco jeho těžce zraněného kolegu zavaleného do půli těla záchranáři vyprošťovali čtyři hodiny a po rozsáhlých zraněních je v plném invalidním důchodu. Na místě neštěstí zasahovalo kolem 70 hasičů, 25 policistů a záchranáři.