Stavbaři: V systému testování je chaos, musíme si pomoci sami

Praha - Povinné testování na koronavirus je chaotické, nařízení vlády jsou zmatečná a mnohdy i nesrozumitelná. Stát přehodil odpovědnost za testování na podnikatele a firmy. Že za to navíc vyhrožuje sankcemi, je nehorázné. Vyplývá to z odpovědí zástupců stavebních firem s 50 až 249 zaměstnanci, které dnes ČTK oslovila. Z bezpečnostních a logistických důvodů zvolily formu samotestování.

Vláda v pondělí schválila povinné testování ve firmách. Podniky s 50 až 249 lidmi začnou s testováním v pátek a všichni pracovníci budou muset mít testy hotové do 15. března.

"O své zaměstnance jsme se vždy postarali bez pomoci státu. Současný chaos v systému opatření, jeho časté změny a byrokracie s tím související, nám to neulehčují. Ale na to jsme si již zvykli. Celé je to jako špatný vtip. Stát, který neuměl zorganizovat plošné testování za celý rok, to teď přehodil na podnikatele a firmy, které to musí zvládnout za týden. A ještě jim vyhrožuje sankcemi. To je nehoráznost," uvedl ředitel společnosti HSF System Jan Hasík.

Vzhledem k tomu, že většina zaměstnanců pracuje na zakázkách mimo sídlo firmy, HSF System bude podle něj využívat metodu samotestování. Jak dále uvedl, firma zajistila potřebné testovací sady a od příštího týdne bude testovat tak, aby dodržela vládní nařízení. Vytvořila směrnici, která jasně stanoví postupy a četnost testování.

"Jelikož jsou vládní nařízení velice zmatečná, chaotická a mnohdy i nesrozumitelná, musíme se postarat sami o sebe. V současné době jsme před uzavření dohody se soukromou firmou, která provádí testování. Myslím si, že budeme schopni zajistit testování svých zaměstnanců v požadované lhůtě. Komplikovaná a omezující je pak především koordinace zaměstnanců na den testování," doplnil jednatel společnosti Daich Josef Kubík.

Pro firmu by podle něj bylo omezující a zároveň nákladné zastavení výroby v den očkování, s tím spojená administrativa, finance a podobně. "Já osobně, ještě s mým kolegou jsme na sebe vzali odpovědnost nejen řízení a fungování společnosti ve stavebnictví, ale i funkci koordinátora bezpečnosti a logistiky v souvislosti vládními opatřeními," uvedl dále Kubík.

Člen správní rady společnosti Kočí Tomáš Kočí uvedl, že po počátečních zmatečných informacích o termínech zahájení testování firma hledala dodavatele a nakonec se jí díky Hospodářské komoře podařilo zajistit testy ze slin. "Ovšem až od 15. března, protože již od středy bylo všude vyprodáno. V současné době tedy hledáme ještě dodavatele na první týden testování. Z logistických a bezpečnostních důvodů jsme zvolili samoodběry. Protože máme stavby na Písecku a v Praze a shromažďovat v jednu hodinu všechny zaměstnance na vedení společnosti nebo je posílat do nemocnice pro nás nemá velký přínos," dodal Kočí.