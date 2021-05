Ilustrační foto - Na snímku z 3. října je pohled na dálnici D4 v nově dostavěném úseku Skalka - křižovatka II/118 u Příbrami, který bude 4. října slavnostně uveden do provozu.

Příbram - Stavbaři v červnu zahájí dostavbu dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem. Přípravné práce spojené hlavně s kácením zeleně začaly v březnu, od května stavbaři vytyčují zábory stavby a připravuje se území pro archeologický výzkum. Poklepání na základní kámen stavby je plánováno na 7. června. Za koncesionáře projektu, kterým je francouzské konsorcium DIVia, o tom ČTK informovala Daniela Pedret. Jde o první projekt výstavby dálnice formou PPP v Česku. Stát by měl za využívání nové dálnice zaplatit 17,8 miliardy korun v čisté současné hodnotě.

Konsorcium DIVia, které tvoří firmy Vinci a Meridiam, má část D4 postavit a uvést do provozu do prosince 2024. Poté bude 24 let a čtyři měsíce komunikaci provozovat a udržovat, za což jí stát bude platit. Platby jsou vázané na dodržování dohodnuté kvality a dostupnosti. Nový úsek bude měřit 32 kilometrů. Konsorcium ho bude provozovat i s dalšími 16 kilometry dálnice, které už stojí.

Podle Pedret začaly první přípravné práce v březnu kácením mimolesní zeleně, od května pokračují další přípravné práce. "Vytyčují se trvalé a dočasné zábory stavby, chystá se příprava území pro archeologický výzkum se skrývkou ornice, po které bude následovat samotný archeologický průzkum s terénními pracemi. Průběžně se buduje zařízení staveniště," uvedla Pedret. Na 7. června je podle ní naplánovaná tisková konference k zahájení stavby spojená s poklepáním na základní kámen.

Mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka ČTK sdělil, že smlouva ministerstvu nyní ukládá předat podle stanoveného harmonogramu koncesionáři prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic všechna stavební povolení a potřebné pozemky. "V kompetenci koncesionáře naproti tomu bude předání staveniště společnosti Eurovia CS, která je zhotovitelem stavby," dodal Jemelka.

Jde o první projekt výstavby dálnice za soukromé peníze. Podle ministra dopravy Karla Havlíčka (za ANO) by se mohl do budoucna stát vzorem pro příští dopravní stavby, kdy bude nutné najít nové zdroje financování. Projekt ale vyvolal i kritiku. Například hlavní ekonom společnosti Natland Petr Bartoň míní, že jeho hlavním problémem je financování, které je podle něho pro stát nevýhodné. Místo aby si stát půjčil svým jménem levně na finančním trhu, nutí podle Bartoně koncesionáře, aby si půjčil on za nutně vyšší úrok, který pak ale stejně zaplatí všichni.

Francouzská Vinci je jedním z největších průmyslově-stavebních koncernů světa, v Česku kontroluje prostřednictvím firmy Eurovia desítky dalších podniků. Jsou to mimo jiné Stavby silnic a železnic, SMP CZ nebo Průmstav. Meridiam je francouzská společnost, která se specializuje na dlouhodobé investice do projektů v infrastruktuře. V minulosti se podílela například na výstavbě rakouské dálnice A5 z Vídně na Brno, vysokorychlostní železnice Tour - Bordeaux ve Francii, financovala i stavbu dálnice na Slovensku. Kromě Evropy podniká v Severní Americe a Africe.