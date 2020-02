Stavbaři prorazili tunel Deboreč na Benešovsku

Ješetice (Benešovsko) - Stavbaři dnes prorazili poslední desítky centimetrů zeminy v tunelu Deboreč na Benešovsku. Ražba 660 metrů dlouhého tunelu začala v prosinci 2018 a je součástí přestavby koridorové tratě Sudoměřice-Votice, díky níž se zkrátí jízdní doby expresů mezi Prahou a Táborem. Vlaky by tudy měly jezdit rychlostí 160 kilometrů v hodině a v některých úsecích ještě vyšší.

Generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda poukázal na to, že nová trať z velké části vybočuje z dosavadní stopy, což přinese její zkrácení. Tunel Deboreč je kratším ze dvou tunelů na trase, druhým je Mezno dlouhé 840 metrů, na němž stavbaři ještě pracují. Zatím z něj vyrazili zhruba 350 metrů, dokončení se očekává za pět měsíců. Obě stavby jsou raženy takzvanou Novou rakouskou tunelovací metodou, jež spočívá v mechanickém rozpojování horniny a jejím následném jištění primárním ostěním, kterým se aktivují základní vlastnosti horninového masivu.

Na dosud jednokolejném úseku kromě dvou tunelů přibude také druhá kolej a nová železniční stanice Červený Újezd. Stavební práce mají skončit počátkem roku 2022. Proti původním předpokladům se zhruba o rok prodlouží, a to především kvůli zahájení výstavby tunelu Mezno pomocí trhacích prací velkého rozsahu. K jejich povolení se vztahovalo několik dalších podmínek, což způsobilo zpoždění. Podle Svobody by se nakonec mohlo skončit o něco dříve, aby se po nové trati jezdilo už na konci roku 2021.

Video: Proražení tunelu Deboreč

11.02.2020, 17:00, autor: Jan Kholl, Karel Helma, zdroj: ČTK

Ředitel Stavební správy západ Správy železnic Petr Hofhanzl považuje za největší přínos to, že celý koridor z Prahy přes Tábor do Českých Budějovic bude nově dvoukolejný a že se kromě kapacity zvýší i rychlost cestování. "Trať byla vyprojektovaná na rychlost 160 kilometrů v hodině. Teď jsme ještě zadali přeprojektování," řekl Hofhanzl ČTK. Klasické soupravy na trati budou moci dosáhnout rychlosti 180 kilometrů v hodině. Naklápěcí soupravy, které mohou díky své konstrukci rychleji projíždět zatáčkami, by mohly na trati dosáhnout až 200 kilometrů v hodině. Z centra Prahy do centra Českých Budějovic se tak podle Hofhanzla lidé v budoucnu dostanou za hodinu a půl.

Celkové náklady na rekonstrukci tratě Sudoměřice-Votice jsou 7,159 miliardy Kč bez DPH. V případě schválení žádosti z Operačního programu Doprava může příspěvek EU činit až 5,152 miliardy Kč.