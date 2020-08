Stavbaři přeruší všechny práce na D1 do konce listopadu

Praha - Stavbaři přeruší veškeré práce na dálnici D1 do konce listopadu, na prvních třech opravovaných úsecích z celkem sedmi už během září. Přes zimu by tak měla být dálnice zcela průjezdná bez omezení. Informovalo o tom dnes ministerstvo dopravy. Práce na dálnici budou znovu pokračovat od jara příštího roku, hotova by rekonstrukce D1 měla být na jeho konci.

"Na konci listopadu bude hotovo 119,5 kilometru nové D1 a zbývajících 41,5 kilometru dokončí stavební firmy do roka. Přes zimu bude dálnice bez omezení průjezdná, další práce začnou na jaře," uvedl ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO).

V současnosti pokračuje rekonstrukce největší tuzemské dálnice na sedmi úsecích. Na prvním z nich mezi Mirošovicemi a Hvězdonicemi skončí omezení spojené s opravami po prvním zářijovém víkendu. Práce zde budou pokračovat pouze na kilometrové části u Hvězdonického mostu. Během září se uvolní doprava i na úsecích Velký Beranov-Měřín a Devět křížů-Ostrovačice. Celkově by tak měly zmizet omezení na 32,7 kilometru dálnice. Práce na všech těchto úsecích budou pokračovat v příštím roce, kdy se stavbaři přesunou na další jízdní pásy. Jejich zhruba čtyřměsíční oprava totiž musí být bez přerušení.

Začátkem října úplně skončí práce na deseti kilometrech zmodernizovaného úseku mezi Souticemi a Loktem. V listopadu pak stavbaři definitivně dokončí i úsek Humpolec-Větrný Jeníkov a obchvat Velkého Meziříčí. Do jara pak přeruší práce mezi Koberovicemi a Humpolcem.

Provoz na dálnici je v opravovaných úsecích organizován do dvou zúžených pruhů pro každý směr. Maximální rychlost je v těchto místech omezena na 80 kilometrů v hodině. Během zimy by tak tato omezení platit neměla.

Opravy D1 jsou rozděleny do 20 úseků, na konci roku by jich mělo být dokončeno 16. Kompletní rekonstrukce D1 mezi Mirošovicemi a Kývalkou začala v roce 2013. Dosud je hotovo 90 kilometrů. Opravy měly být původně dokončeny už letos, práce ale nabraly zpoždění.