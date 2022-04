Stavbaři otáčejí polovinu dálničního mostu nad železniční koridor

Uhersko (Pardubicko ) - Přes železniční koridor u Uherska na Pardubicku stavbaři otáčejí polovinu nového mostu budoucí dálnice D35. Nad trať ji posouvá hydraulický válec. Obě poloviny již dříve vybudovali souběžně s kolejemi. Náročná a v Česku ojedinělá operace si vyžádá tři noční výluky na koridoru, řekl novinářům Vladimír Dubšík z firmy Eurovia, která se na výstavbě dálnice podílí.

"Polovina mostu je 86 metrů dlouhá. Je to jedna konstrukce pro oba jízdní směry, je 27 metrů široká, její váha je 4300 tun. Otáčí se zhruba o 35 stupňů proti tomu, jak je budovaná, a posouváme ji na otáčecí dráze pomocí ocelové dočasné podpěry za pomocí hydraulického válce. Posun je asi 27 metrů," uvedl Dubšík. Hydraulický válec je nutné postupně posouvat a kotvit, za hodinu se most posune asi o tři metry.

Po dokončení posunu bude jednodenní pauza, poté se celá konstrukce zaměří a výškově dorovná, Totožná akce se bude opakovat od 6. do 10. května s druhou částí mostu. Následně firma spojí most nad železničním koridorem a bude pokračovat pokládkou živičných vrstev, montáží svodidel, dokončí odvodnění a vedení kabelovodů. Udělá také vodorovné značení a namontuje protihlukové stěny. Most by měl být zprovozněn stejně jako celý úsek D35 Ostrov – Časy koncem letošního roku.

Práce by neměly zpozdit ani komplikace z loňského podzimu, kdy klesla konstrukce mostu nad železnicí. Důvodem byla projektová chyba v propočtech betonáže. Opravy trvaly několik týdnů, provoz na trati byl na půl dne preventivně zastavený, poté vlaky jezdily jen po dvou kolejích a sníženou rychlostí.

Dálniční most přes železniční trať u Uherska bude dlouhý asi 175 metrů. Dálnice D35 povede v místě opěr asi 11 metrů nad nynějším terénem tak, aby byla dodržena podjezdná výška železniční tratě. Konstrukci bude tvořit střední komorový nosník o třech polích s rozpětím 50, 72 a 50 metrů s dobetonovanou horní deskou mostovky.