Stavbami roku jsou O2 universum, sídlo Lasvitu nebo věž v Kladně

Praha - Stavbami roku 2020 jsou budova O2 universum v Praze, firemní sídlo Lasvit v Novém Boru, společenské centrum v Sedlčanech, železniční most na trati Pňovany - Bezdružice, přestavba budovy Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, přestavba bývalé vodárenské věže Veolia v Kladně, bytový dům Rezidence Park Masarykova v Liberci a přístavba rodinného domu v Kojetíně. Sídlo Lasvitu zároveň získalo cenu veřejnosti. Titul Zahraniční stavba roku obdrželo vzdělávací centrum Early Learning Village v Singapuru. ČTK to dnes sdělila Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, která soutěž organizuje.

Do letošního 28. ročníku přišlo 84 přihlášek, o 31 více než loni. Odborná porota nominovala 24 z nich. Hodnotila kvalitu stavebního provedení, architektonického návrhu a uživatelský komfort. Porota v historii ankety většinou udělila titul Stavba roku pěti stavbám. Třikrát jich bylo šest, letos kvůli velkému počtu přihlášených osm. V ceně veřejnosti přišlo celkem 177.519 hlasů, asi o 10.000 více než loni. Přestavba firemního sídla Lasvitu v Novém Boru získala 26 procent hlasů.

"Budova O2 universum v Praze získala ocenění za návaznost dostavby malé arény na charakter, materiály a barevnost sousední velké O2 areny do urbanisticko-architektonického řešeného jednoho celku s akcentem na vstupní prostor kongresového centra O2 universum. Pozornost si zároveň zaslouží nová propojující ocelová konstrukce nad původní železobetonovou deskou," uvedla porota.

V případě přestavby firemního sídla Lasvitu v Novém Boru ocenila citlivé propojení dvou památkově chráněných domů s dvěma novými budovami, které se liší v materiálech a tvarech. Za zvláště zdařilý považuje nový skleněný dům, který podle poroty zrcadlí tradici a um českého sklářství.

Společenské centrum v Sedlčanech získalo titul za komplexnost řešení a nápaditost autora. "Je to malý areál modlitebny, obytného domu se zázemím a přilehlého parku se zadlážděným prostranstvím malého náměstí," uvedla k projektu porota.

Železničnímu mostu na trati Pňovany - Bezdružice udělila titul za konstrukčně i esteticky zdařilé řešení s využitím unikátního technologického postupu rotační výměny původních a nových mostních polí. Podle poroty stavba komplexně řeší problém bezpečnosti železniční dopravy a odděleného provozu cyklistů a chodců.

U přístavby budovy Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou cenu porota ocenila odvážné spojení přístavby ve tvaru skleněného krystalu se secesní budovou muzea. Spojení podle poroty navíc respektuje urbanistické poměry lokality.

"V případě objektu bývalé vodárny Kladno ze třicátých let minulého století cenu udělujeme za zvládnutou konverzi starého nepotřebného objektu. Bývalá vodárenská věž poskytla prostor pro umístění vodárenského dispečinku a ostatních kontrolních prvků celé krajské vodárenské sítě," uvedla porota k bývalé vodárenské věži Veolia v Kladně.

Cenu pro bytový dům Rezidence Park Masarykova v Liberci odůvodnila urbanistickou kompozicí, která navazuje na strukturu izolované zástavby území a respektuje charakter a měřítko okolní zástavby a téměř lázeňský ráz daného místa.

"U přístavby rodinného domu v Kojetíně titul udělujeme za citlivý přístup a zajímavé řešení dostavby v moderním pojetí k již revitalizované části stodoly se zachováním pískovcové stěny z poloviny 19. století. Jde o velmi zdařilé a příkladné ztvárnění historické a moderní architektury s novým funkčním využitím," uvedla porota k projektu.

Letos posedmé byla vyhlášena Zahraniční stavba roku. O titul se mohou ucházet stavby, kde je stavitelem, investorem nebo projektantem česká firma. Zvítězilo vzdělávací centrum Early Learning Village v Singapuru, které projektovala česká firma Bogle Architects.

Titul Osobnost stavitelství letos získal dlouholetý předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Pavel Křeček.

Titul mohly získat nové i rekonstruované budovy, urbanistické realizace veřejného prostoru, úpravy krajiny, pozemní bytové i nebytové budovy, dopravní a inženýrské stavby i specifická stavební díla. Podmínkou pro přihlášku do soutěže bylo dokončení a uvedení do provozu nebo zkolaudování do konce letošního května.