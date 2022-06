Stavba rodinného domu se prodražuje, může přibýt starších domů na prodej

Praha - Náklady na stavbu rodinného domu meziročně vzrostly téměř o pětinu. U menšího rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu se cena stavby za rok zvýšila o více než 873.000 korun. Vyplývá to z analýzy firmy ÚRS CZ, která se zabývá sledováním stavebních zakázek či tvorbou rozpočtů pro stavby. Současné stoupající ceny energií a materiálů na trhu na druhé straně změní počet starších domů k prodeji, kterých není aktuálně mnoho, ale podle společnosti GarantovanyNajem.cz se jejich nabídka do konce roku zvedne až o 60 procent.

Kdo si chce postavit nový dům, musí počítat s tím, že zatímco loni by ho samostatně stojící dvoupodlažní nepodsklepená stavba s obdélníkovým tvarem a šikmou sedlovou střechou stála 5,24 milionu, letos už přijde na 6,11 milionu korun bez DPH. Součástí výpočtu ceny v aplikaci Kubix byly přípravné práce a připojení, stavební konstrukce, technické vybavení, venkovní úpravy a vedlejší rozpočtové náklady. "Přípravné práce a připojení zahrnující přípravu území a přípojky inženýrských sítí vykazují nárůst ceny o 17,1 procenta. Náklady za samotný objekt, zohledňující stavební konstrukce a technické vybavení, vzrostly o 16,7 procenta," píše se v analýze ÚRS CZ.

Nárůst ceny výstavby je víceméně shodný s rodinnými domy různých parametrů velikosti. "Hodnoty takřka odpovídají příkladu typického rodinného domu, rozdíly jsou v řádech desetin procent," uvedli autoři analýzy Daniel Kliment a Jan Ličman.

Jako řešení vlastního bydlení se vedle novostavby nabízí také koupě staršího domu. Jejich nabídka se sice podle služby GarantovanyNajem.cz od roku 2014 v Praze a okolí snížila o více než 73 procent (z asi 3400 na 900 na konci roku 2021) a v Brně o 51 procent (z 900 domů na 440), ale trend se mění. V obou městech se za poslední tři měsíce zvýšila nabídka o 20 procent.

Starší domy často nabízejí lidé, kteří je zdědili, uvedl spoluzakladatel služby GarantovanyNajem.cz Viktor Mejzlík. "V minulosti spíše zainvestovali do rekonstrukce a následně se do nemovitosti přestěhovali, případně ji využili k pronajímání. Nyní se zděděné staré domy stávají do jisté míry břemenem, protože spotřebují velké množství energie. Čím dál častěji tak budou jejich majitelé sahat k prodeji, případně dům ponechají nějaký čas neobydlený," dodal.

Stoupající ceny energií můžou změnit chování zejména seniorů, kteří žijí sami ve dvougeneračních domech. Stěhovat se ale nechtějí a raději se uskromní. "Měsíční zálohy na energie už pro ně ale přestávají být únosné, protože jsou domy často nezateplené s méně kvalitními okny, kudy uniká ohromné množství tepla. Nestačí tak vytápět jen byt, ve kterém žijí, ale musí topit v celé nemovitosti,” řekl Mejzlík, proč by mohli začít domy měnit za menší byty.

Rostoucí náklady nutí některé stavebníky prodat i novostavby. Důvodem jsou zdražující hypotéky. "Přibližně 30 procentům lidí letos nebo příští rok končí fixace úrokové sazby. A ne každému se podaří uskromnit natolik, aby nemusel nemovitost prodávat," odhadl Mejzlík.