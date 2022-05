Stavba obřího trpaslíka z kamene v Hořicích má poslední vrstvu, zbývá jen čepice

Hořice (Jičínsko) - Stavba sochy obřího pískovcového trpaslíka na vrchu Mohejlík u Hořic na Jičínsku dostala v minulých dnech poslední vrstvu kamenů a zbývá dodělat už jen čepici. Ta bude z mimořádně velkého kusu kamene. Celé dílo, jehož stavba začala v roce 2017, by mělo být hotové do konce roku. ČTK to řekl iniciátor vzniku sochy František Kozel. Monument by měl být největším zahradním trpaslíkem na světě.

Fotogalerie

Položením čtyř kamenů sedmé vrstvy trpaslík, kterého navrhl sochař Kurt Gebauer, zatím dorostl do výšky 7,1 metru. "Čepice by mohla mít výšku kolem čtyř metrů podle toho, jak velký kus kamene se podaří v lomu vylomit. Pro kameníky to bude výzva, protože tak velké kusy se již běžně nelámou," řekl Kozel. Čepici trpaslíka dodají kameníci ze společnosti Dubenecký pískovec, od níž pochází i většina kamenů sochy. Celé dílo by mělo vážit asi 200 tun.

Pro čepici ve tvaru nepravidelného jehlanu bude potřeba vylomit blok kamene o rozměrech dva krát 2,5 krát čtyři metry o váze kolem 40 tun. Po otesání by mohla hmotnost kamene klesnout asi na 20 tun. Čepice bude také největším ze 48 kamenů trpaslíka a zároveň nejdražším kusem. Na pořízení čepice dala 600.000 korun Nadace PPF, u níž stavitelé trpaslíka loni uspěli se žádostí o podporu.

Trpaslíka buduje Okrašlovací spolek Rašín v čele s pantátou Kozlem, a to výhradně z peněz od soukromých dárců. Cena kamenů se odvíjela od jejich velikosti a byla v rozmezí od 10.000 korun až po 70.000 korun za kus. Téměř všechny kameny již své mecenáše získaly. Pouze u čtyř kamenů ještě mohou zájemci na jejich pořízení přispět. Celkem jde asi o 27.000 korun, které zatím za kameny zaplatili z vlastních zdrojů členové spolku.

Myšlenka na vybudování trpaslíka u hlavní silnice I/35 z Hradce Králové na Jičín vznikla téměř před 30 lety. Reálných obrysů nabyla v roce 2017, kdy místní výrobci hořických trubiček, manželé Petráčkovi, věnovali 100.000 korun na vybudování betonového základu. Na něj byl následně posazen základní kámen vysoký asi 130 centimetrů, který je součástí levé nohy trpaslíka.

Okrašlovací spolek Rašín sochu buduje pod heslem Bezmeznou monumentalitou za věčnou slávu národa. Trpaslík by také měl cestující kolem Hořic upozornit na jejich tradici pískovce a pískovcových soch a motivovat je k zastavení ve městě. "Zároveň jde o výrazné umělecké dílo, které by mělo být ojedinělé i v evropském kontextu," míní Kozel.

Historie vzniku trpaslíka spadá do roku 1994, kdy bylo v nádražní restauraci v Hořicích založeno sdružení, které si dalo za cíl obřího trpaslíka postavit. Sdružení následně koupilo z členských příspěvků pozemek a v roce 1995 získalo stavební povolení. V říjnu 1995 se odehrál slavnostní výkop, načež projekt z různých důvodů na dalších 22 let ustrnul.