Stavba obřího pískovcového trpaslíka u Hořic je po 27 letech hotová

Hořice (Jičínsko) - Stavba obřího pískovcového trpaslíka na vrchu Mohejlík u Hořic na Jičínsku je po 27 letech hotová. Kameníci dnes na monument navržený sochařem Kurtem Gebauerem osadili poslední kámen, téměř 24 tun vážící blok ve tvaru čepice. Celá socha má výšku 11 metrů, skládá se ze 48 kamenů a váží kolem 200 tun. Dílo vybudoval Okrášlovací spolek Rašín výhradně z peněz od soukromých mecenášů, řekl ČTK pantáta spolku a iniciátor vzniku sochy František Kozel.

Socha, která stojí u hlavní silnice I/35 Hradec Králové - Jičín, by měla být největším zahradním trpaslíkem na světě. Zároveň jde podle Kozla o výrazné umělecké dílo, které by mělo být ojedinělé i v evropském kontextu. Slavnostní a veselé odhalení sochy spolek plánuje na jaro roku 2023 po úpravě okolí monumentu.

Historie vzniku trpaslíka začala v roce 1994, kdy několik kamarádů založilo v nádražní restauraci v Hořicích sdružení, které si dalo za cíl obřího trpaslíka postavit. Sdružení následně koupilo z členských příspěvků pozemek a v roce 1995 získalo stavební povolení. Téhož roku 13. října se pod sloganem Za ještě větší srandu v Čechách odehrál slavnostní výkop, načež projekt z různých důvodů ustrnul. Stavba se opět rozběhla položením základního kamene v červenci 2017.

Další trpaslíky osmasedmdesátiletý Kozel již stavět nehodlá. "Ale budu přemýšlet, co dál dělat. Možná napíšu třetí hru pro svůj divadelní soubor Skloeróza," řekl Kozel, který byl v 90. letech náměstkem ministra školství a také poslancem za Občanské fórum, ODS a Unii svobody. Nejtěžší při stavbě trpaslíka bylo podle něj shánění peněz. "Velmi mě proto těší, že tam jsou dárci od stokoruny po 100.000," řekl.

Poslední a zároveň největší kámen pro trpaslíkovu čepici kameníci vylomili v lomu v Dubenci na Trutnovsku na přelomu července a srpna. Šlo o mimořádně velký blok kamene o váze 68 tun. Na vytažení bloku ze stěny lomu musel přijet speciální jeřáb o nosnosti 250 tun. Dnešní přesun čepice z lomu do Hořic a její usazení na trpaslíka trvalo téměř celý den.

Čepice byla zároveň nejdražším kusem. Na její pořízení dala 600.000 korun Nadace PPF, u níž stavitelé trpaslíka loni uspěli se žádostí o podporu. Dalších více než 130 dárců na stavbu darovalo asi dva miliony korun. Zásadní pro zahájení stavby byl dar místních výrobců hořických trubiček, manželů Petráčkových, kteří věnovali 100.000 korun na vybudování betonového základu sochy. Cena kamenů se odvíjela od jejich velikosti a byla v rozmezí od 10.000 až po 70.000 korun za kus. "Na stavbu nebyly využity žádné evropské dotace ani dotace ze státního nebo veřejných rozpočtů," uvedl Kozel.

Okrašlovací spolek Rašín sochu budoval pod heslem Bezmeznou monumentalitou za věčnou slávu národa. Trpaslík by také měl cestující kolem Hořic upozornit na jejich tradici pískovce a pískovcových soch a motivovat je k zastavení ve městě. "Měl by upoutat na díla vzniklá při hořických sochařských sympoziích. Měl by také být pomníkem kamenosochařství, protože pískovec a kámen vůbec je pro tvorbu soch na ústupu," řekl Kozel.