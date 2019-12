Stavba obřího pískovcového trpaslíka u Hořic dospěla do poloviny

Stavba obřího pískovcového trpaslíka (vlevo na snímku ze 4. prosince 2019) na vrchu Mohejlík u Hořic na Jičínsku po více než dvou letech dospěla do poloviny. Celá skulptura, která bude tvořena 49 různě velkými kamennými bloky, by mohla být hotová v roce 2021. Trpaslíka od léta 2017 buduje Okrašlovací spolek Rašín, a to výhradně z peněz od soukromých mecenášů. ČTK/Taneček David