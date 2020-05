Stavba obchvatu Č. Budějovic se zpozdí o rok, kvůli spodní vodě

České Budějovice - Obchvat Českých Budějovic, který bude součástí dálnice D3, zprovozní silničáři až v roce 2023, o rok později, než avizovali. Zastavili totiž práce na kilometrovém tunelu Pohůrka v úseku Úsilné-Staré Hodějovice. Příčinou je agresivní spodní voda, stavební firmy musí změnit technologii. Do konce května by mělo být jasné, kterou ze dvou možností zvolí. Zatím dávají přednost formě, kdy do jámy položí těleso, do nějž se spodní voda nedostane. ČTK to dnes řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

Tunel na sedmikilometrovém úseku měl být hotový v září 2022, nyní se práce prodlouží o víc než rok, informoval dnes server Zdopravy.cz. Původně se tunel stavěl pomocí takzvaných milánských stěn, kdy se zvlášť budují stěny, strop a podlaha. Technologie se používá desítky let, vznikly tak i dva kilometry pražského tunelu Blanka.

"Může být ale citlivá vůči spodním vodám. A protože jsme při stavbě detekovali agresivní spodní vodu, místy vysoký sloupec spodní vody a zároveň jsme na nejnižším místě úseku D3, pod korytem potoka, hledáme způsob, jak to s péčí řádného hospodáře postavit, aby byl s běžnou údržbou nenarušený výhled stoleté technické životnosti," řekl Rýdl.

Podle informací ČTK je pravděpodobné, že stavební náklady stoupnou proti plánu až o 100 milionů Kč. Úsek Úsilné-Staré Hodějovice staví sdružení Hochtief, Colas a M-Silnice.

"Agresivní spodní voda je věc, která nás vede k tomu, že jako investor revidujeme se zhotovitelem a projektantem celou navrženou stavbu. Jsou dvě technologie řešení, nejpozději do konce května bude rozhodnuto, kterou zvolíme. V tuhle chvíli se i na základě mnoha expertů nejenom v ČR přikláníme k technologii, která používá prefabrikované díly," řekl Rýdl. Druhou variantou je nadále používat milánské stěny. Podle Rýdla je výhodnější na několik měsíc stavbu zastavit a změnit technologii, než tunel, který má mít životnost 100 let pár let po otevření kvůli problémům zavřít a přestavovat.

Obchvat Českých Budějovic začali silničáři stavět na jaře 2019. Bude mít dvě části: úsek Hodějovice - Třebonín dlouhý 12,5 kilometru, kde jsou náklady sedm miliard Kč, a 7,2 kilometru dlouhý úsek Úsilné - Staré Hodějovice za 5,28 miliardy. V provozu je teď 70 kilometrů D3, která má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Měřit by měla 170 kilometrů. Dálnice D3 z Prahy k hranicím by podle premiéra Andreje Babiše (ANO) měla být hotová do roku 2028.