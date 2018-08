Třinec-Guty (Frýdecko-Místecko) - Stavba repliky středověkého dřevěného kostela v Gutech, který před rokem po úmyslném zapálení vyhořel, začne pravděpodobně o několik měsíců později. Přípravu projektu prodlužuje jednání s památkáři. ČTK to dnes řekl vedoucí stavebního odboru Ostravsko-opavského biskupství Václav Kotásek. Původně se přitom předpokládalo, že stavba začne ještě letos na podzim.

"Asi jsme chtěli být rychlejší. Příprava projektu se zpožďuje. Je to hlavně o tom, najít kompromis mezi naší představou a představou památkové péče. Myslím ale, že v těch podstatných věcech jsme se už shodli," řekl Kotásek. Od snahy zahájit stavbu ještě letos biskupství podle něj úplně neupustilo. "Pokud se to nepovede, začnou práce příští rok. V případě mírné zimy nebudeme muset čekat na jaro," řekl Kotásek. V příštím roce by měla být dokončena hrubá stavba, dodal.

Pro samotnou výstavbu kostela je kromě projektu už připraveno vše. Pokáceno bylo 450 metrů krychlových kulatiny. Vybraná firma už dřevo na stavbu odkornila, upravila na potřebné profily a odborně uložila do dalšího použití. "Úprava dřeva proběhla z většiny tradiční ruční prací, především otesáním," uvedl Kotásek. Současně se těžilo smrkové dřevo pro výrobu šindelové krytiny. Na výrobu šindelí se spotřebuje na 150 metrů krychlových dřeva.

Kostel z 16. století shořel v noci na 2. srpna. Kriminalisté krátce po požáru obvinili tři osmnáctileté mladíky z Ostravska a Frýdecko-Místecka. Podle policie stavbu zapálili úmyslně. Oheň způsobil škodu kolem 20 milionů korun. Krajský soud Ostrava je za zapálení vzácného dřevěného kostela poslal do vězení na 3,5 roku, osm a devět let. Nejvyšší trest dostal muž, který akci vymyslel. Nejnižší pak chlapec, který všechny na místo dovezl. Osmiletý trest dostal odsouzený, který budovu zapálil.

První výročí události si připomenou i věřící. V noci ze středy 1. na čtvrtek 2. srpna se shromáždí na bohoslužbě u dřevěného kříže, který jako jediný z kostela Božího Těla zůstal.