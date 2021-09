Stav tří pobodaných v Aucklandu je kritický; zveřejněno jméno útočníka

Wellington - Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová upřesnila, že při pátečním útoku v jednom z obchodů v Aucklandu bylo pobodáno sedm lidí a stav tří z nich je kritický. Policie útočníka, jehož jméno dnes úřady zveřejnily, záhy po činu zastřelila. Premiérka se zavázala, že se co nejrychleji zpřísní protiteroristické zákony. Maloobchodní řetězec Countdown, v jehož obchodě se útok odehrál, oznámil, že stahuje z regálů svých supermarketů nože a nůžky.

"Slibuji, že hned jak znovu zasedne parlament, práci dokončíme - to znamená práci na co nejrychlejším schválení zákona, ne později než do konce měsíce," uvedla Ardernová s odkazem na protiteroristickou normu, která mimo jiné kriminalizuje i přípravu a plánování činu.

Ardernová ale zároveň dodala, že nelze předpokládat, že by přísnější zákon v tomto případě útoku zamezil.

"Jednalo se o vysoce motivovaného jedince, který jako záminku k útoku využil návštěvu supermarketu. Jde o velmi výraznou souhru okolností," uvedla premiérka.

"Minulou noc jsme přijali rozhodnutí odstranit všechny nože a nůžky z našich regálů a zvažujeme, zda bychom je měli dále prodávat," řekla Kiri Hannifinová, generální manažerka pro bezpečnost společnosti Countdown.

"Chceme, aby se veškerý náš personál cítil bezpečně, když přijde do práce, zvláště po včerejších (pátečních) událostech," uvedla Hannifinová v prohlášení pro média. Podle místních médií stahují nože z běžného prodeje i další maloobchodní řetězce.

Policie útočníka, 32letého srílanského občana, zastřelila. Podle Ardernové byl inspirován takzvaným Islámským státem (IS) a byl pod neustálým policejním dohledem. Policie muže sledovala i v době, kdy šel do supermarketu na předměstí Aucklandu New Lynn. Původně se policisté domnívali, že si jde jen nakoupit, ale on sáhl po vystaveném noži a začal bodat lidi. Policie uvedla, že ho do minuty zastřelila.

Útočník pobodal pět lidí, další dva lidé byli zraněni při potyčce. Tři zranění jsou v kritické kondici v nemocnici, další tři jsou stabilizovaní nebo mimo ohrožení života, napsala AP. Sedmý zraněný se zotavuje doma. Nejmladší obětí je 29letá žena, nejstarší 77letý muž.

Premiérka Ardernová řekla, že byl útočník pod dohledem od roku 2016, kvůli podpoře násilné ideologie inspirované Islámským státem. Na Nový Zéland přicestoval v roce 2011 se studentským vízem a bez podezření, že by měl extremistické názory. Tamilský muslim se jako uprchlík ucházel o azyl, který mu byl udělen v roce 2013.

Ardernová uvedla, že kvůli soudnímu příkazu nemůže vysvětlit, proč útočníka úřady nedeportovaly poté, co se u něj projevily sympatie s extremismem, ani zveřejnit jeho jméno. I kdyby to však možné bylo, ani v takovém případě by jeho jméno neuvedla.

"Žádný terorista, ať už živý nebo mrtvý, si nezaslouží, aby se jeho jméno sdílelo," dodala premiérka.

Novozélandské úřady nicméně později potvrdily, že útočníkem byl 32letý Srílančan Ahamed Aathil Mohamed Samsudín. Jeho bratr dnes médiím sdělil, že útočníkova rodina posílá lásku a podporu všem zraněným. Samsudín podle něj trpěl psychickými problémy a chtěl zapůsobit na své přátele na facebooku.

"Položil nám telefon, když jsme mu řekli, aby na všechny ty věci, kterými je posedlý, zapomněl. Když mu došlo, že udělal chybu, volal nám zpátky. ... Aathil udělal další chybu a nám je samozřejmě velmi líto, že se ho nepodařilo zachránit," uvedl útočníkův bratr.