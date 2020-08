Stav Navalného se podle Berlína zlepšuje, dál je ale vážný

Berlín - Zdravotní stav ruského opozičního předáka Alexeje Navalného je stabilizovaný a příznaky onemocnění ustupují. Stav je ale nadále vážný a pacient se stále nachází v bezvědomí. Podle světových tiskových agentur to dnes uvedla berlínská klinika, kam byl Navalnyj z Ruska dopraven s příznaky otravy. Šéf německé diplomacie dnes naznačil možnost vypovězení ruských diplomatů, pokud Moskva nebude na objasnění Navalného případu dostatečně spolupracovat.

"Pacient je v stále na jednotce intenzivní péče v umělém spánku a je napojen na plicní ventilaci," uvedli lékaři kliniky Charité. "Ačkoli stav zůstává vážný, není v bezprostředním ohrožení života," dodala nemocnice s tím, že "vzhledem k vážnosti pacientovy otravy je příliš brzo odhadovat dlouhodobé následky".

Klinika v pondělí oznámila, že laboratorní nálezy nasvědčují intoxikaci látkou brzdící účinek cholinesterázy, což je enzym, který je klíčový při přenosu nervových impulzů v organismu. Konkrétní látka však ještě není známa. "Nastalo určité zlepšení v symptomech způsobených inhibitorem cholinesterázy," uvedla dnes klinika.

Navalnyj byl minulý čtvrtek hospitalizován s příznaky otravy v sibiřském Omsku poté, co se mu udělalo nevolno na palubě letounu letícího z Tomska do Moskvy. V sobotu byl převezen na léčení do Berlína. Ruští lékaři možnost otravy vyloučili.

Německý ministr zahraničí Heiko Maas po dnešním zasedání šéfů diplomacií zemí Evropské unie uvedl, že Rusko ponese diplomatické důsledky, pokud se prokáže, že Navalného případ byl státem zorganizovaným pokusem o vraždu známého kritika Kremlu.

"Pokud jde o připravenost Ruska k objasnění případu Navalného, budeme reagovat stejně v jako v případu Tiergarten," řekl Maas. Odkazoval tím na loňskou vraždu Čečence Zelimchana Changošviliho v berlínském parku, po níž Německo kvůli neochotě Moskvy spolupracovat na vyšetření vraždy vypovědělo zaměstnance ruského velvyslanectví.