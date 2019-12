Stav mnoha zraněných po erupci novozélandské sopky je vážný

Wellington - Na novozélandském ostrůvku White Island, kde zemřelo při pondělní erupci sopky nejméně pět lidí, hrozí další výbuch. Místní policie se proto dnes bude zatím snažit mapovat situaci pomocí dronů. Na tiskové konferenci také uvedla, že osm pohřešovaných po erupci sopky je zřejmě mrtvých. V nemocnicích je 31 zraněných, z toho 27 má popáleniny na více než 30 procentech těla. Ze 47 lidí, kteří byli v době výbuchu na ostrově, bylo 24 Australanů, oznámily místní úřady.

"Ne všichni pacienti s popáleninami přežijí," řekl novinářům podle deníku The Guardian lékař Pete Watson. "Většina utrpěla popáleniny na více než 30 procentech těla, mnozí mají problémy s dýcháním a poškozené plíce," dodal Watson. Zranění jsou ve věku od 13 do 72 let a umístěni byli do nemocnic na Novém Zélandě, někteří budou převezeni do Austrálie.

V době erupce, která začala v pondělí kolem druhé hodiny odpoledne místního času (dvě hodiny ráno SEČ), bylo na neobydleném, ale turisty navštěvovaném ostrůvku 47 lidí. Z toho 24 osob byli Australané, dále šlo o devět Američanů, pět Novozélanďanů, čtyři Němce, dva Číňany, dva občany Británie a Malajsijce.

Policie zatím potvrdila pět obětí, jejichž těla byla převezena do Aucklandu k soudní pitvě. První identifikovanou obětí se stal Hayden Marshall-Inman, který na ostrůvek ležící severně od pobřeží Nového Zélandu jezdil několik let jako turistický průvodce.

Policie se bude z lodě asi kilometr od ostrůvku snažit zjistit situaci pomocí dronů. Práci jí ztěžuje i silný vítr. Experti varovali, že v příštích 24 hodinách je 50procentní pravděpodobnost další stejně silné či menší sopečné aktivity.

Policie také kvůli úmrtím zahájí vyšetřování. Na dotaz novinářů nepotvrdila, zda se bude týkat organizátora turistických zájezdů na ostrov. "Budeme vyšetřovat, zda je někdo trestně zodpovědný za úmrtí a zranění," řekl bez dalších podrobností John Tims z místní policie.

Premiérka Jacinda Ardernová se dnes také setkala se záchranáři, kteří jako první dorazili v pondělí na White Island, a ocenila jejich "neuvěřitelnou statečnost".

Několik pilotů vrtulníků přistálo přímo na kráteru, aby pomohlo lidem postiženým erupcí, popsal místním médiím pilot John Funnell. Ten podle BBC pomáhal v pondělí s komunikací mezi piloty, kteří letěli na White Island. "Dva z nich na kráteru vystoupili z vrtulníku, aby pomohli přeživším, z nichž někteří byli těžce zranění," popsal Funnell.